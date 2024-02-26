Белла Хадид больше не лицо косметики Charlotte Tilbury: что планирует делать модель

Ранее Dior прекратили сотрудничество с Беллой, которая активно выступает в защиту Палестины, заменив ее израильской моделью. Впрочем, представители Charlotte Tilbury отмечают, что у них просто закончился срок контракта.

27-летняя американская супермодель Белла Хадид больше не будет лицом популярного косметического бренда Charlotte Tilbury. Об этом пишет Daily Mail.

Новость стала неожиданностью для поклонников ведущего британского бренда косметики.

Один источник сообщил, что руководители бренда были настолько взволнованы предстоящим выпуском губной помады с изображением Беллы, что они сообщили своим сотрудникам, что перезаключили с супермоделью контракт.

Белла Хадид в кампейне для Charlotte Tilbury

Впоследствии сама Шарлотта Тилбери подтвердила, что контракт с Хадид закончился.

Шарлотта Тилбери

"Персонал ожидал, и им пообещали рекламные материалы, в которых Белла Хадид будет главной женщиной для повторного продвижения серии Air Brush Flawless. Они разослали видео и контент персоналу, хвастаясь тем, что привлекли Беллу Хадид в качестве лица повторной акции, поскольку ее поддержка распродает косметические продукты, как горячие пирожки. Шарлотта Тилбери назвала это "эффектом Беллы Хадид", но вдруг ничего", — рассказал источник издания.

Впрочем, Белла Хадид планирует в мае 2023 года открыть собственную компанию по производству косметики и оздоровления Orebella.

Белла Хадид запускает собственный косметический бренд

Представитель Шарлотты Тилбери сказал: "Мы очень рады, что Белла запускает собственный ассортимент позже в этом году. Нам всегда нравилось работать с Беллой, и, несмотря на то, что ее контракт закончился, она остается большим другом как Шарлотты, так и бренда, и мы с нетерпением ждем возможности создавать больше волшебных моментов красоты вместе в будущем".

Напомним, Dior разорвали контракт с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины, заменив знаменитость израильской моделью.

Также Фокус писал о новых романтических отношениях Беллы Хадид.