Роберт Дауни-младший публично поблагодарил жену (видео)
Роберт и Сьюзан женаты с 2005 года и воспитывают двух общих детей. Также у актера есть сын от предыдущего брака.
58-летний американский актер Роберт Дауни-младший поблагодарил жену в своей речи во время награждения за мужскую роль второго плана в "Оппенгеймере" на Screen Actors Guild Awards.
Звезда "Железного человека" и 50-летняя Сьюзан Левин Дауни женаты с 2005 года.
Актер сначала поблагодарил своих коллег, включая Джейми Фокс, Гвинет Пэлтроу, Джоди Фостер, Аннет Бенинг, Киллиана Мерфи и Эмили Блант, прежде чем добавить имя своей жены в список.
"Теперь почему я добавил имя моей жены к этому списку чрезвычайно талантливых художников, у которых многому научился за последние 40 лет?" — спросил Роберт.
"Это потому, что в течение 22 лет она безупречно изображала здорового и рационального человека, который счастлив в браке с актером", — добавил он.
Первая встреча пары состоялась на съемочной площадке триллера 2003 года "Готика".
В картине Кристофера Нолана Дауни сыграл Льюиса Штрауса, председателя Комиссии по атомной энергии.
У Роберта и Сьюзан подрастают двое детей — сын Экстон Элиас и дочь Эйври Роэль. Также у голливудского актера есть сын Индио от бывшей жены Деборы Фальконер.
Дауни-младший поблагодарил свою жену, когда в начале 2024 года получил награду за лучшую мужскую роль второго плана на "Золотом глобусе".
"Если говорить о мотиваторах, то моя главная опекун, Сьюзан Дауни", — отметил он.
Напомним, Роберт Дауни-младший с женой вышли на публику.
Также Фокус писал о романе Сары Джессики Паркер и Роберта Дауни-младшего.