Топ модных фишек в ношении одежды в 2024 году, которые помогут стильно выглядеть

С приходом тепла все больше женщин придирчиво начинают выбирать образ в котором пойти на работу, свидание, или встречу с подругой. Все потому, что каждая женщина всегда хочет выглядеть не просто привлекательно, но и стильно.

Поскольку мода не стоит на месте, постоянно нужно быть бдительным в изменениях новых тенденций. Чтобы женщинам было проще добавить изюминки в образ стилист Виктория Выговская рассказала топ модных фишек, которые сделают женский образ еще более стильным.

Вытянутые манжеты

Тенденция ношения рукавов, вытянутых из-под верхней одежды, является популярным модным вариантом, который добавляет наряду расслабленности и непринужденности. Такой способ ношения одежды идеально подходит для непринужденного, но собранного образа. Этот стиль можно увидеть на различных модных показах. По словам стилиста, просто вытяните рукав из под верхнего слоя — это придаст образу интересной подачи.

Джемпер поверх верхней одежды

Носить джемпер поверх пальто является одним из актуальных трендов в моде. Этот стильный слоинг позволяет создать интересный и стильный образ, добавляя текстуру и глубину вашему наряду. По словам стилиста, многослойность продолжает быть актуальной, поэтому такой способ сделает ваш образ более современным.

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Чтобы правильно носить джемпер поверх пальто, следует сначала выбрать подходящий джемпер, который не будет слишком толстым или теплым, чтобы он не был слишком массивным. Затем просто наденьте джемпер на пальто и наслаждайтесь стильным образом! Это может быть хорошим способом добавить шарма и тепла в ваш гардероб. Кроме этого, такой "лук" будет выглядеть стильно, креативно и модно.

Завязанная рубашка на талии

Такой вариант ношения рубашки придает женственности и элегантности, подчеркивая талию и создавая привлекательный силуэт. Такие рубашки можно сочетать с брюками или юбками для создания стильных и модных образов. Как уверяет стилист, это хит ближайших сезонов — это придаст образу особую изюминку.

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