Умер сэр Джейкоб Ротшильд, представитель известной династии банкиров и финансистов

Представителю клана Ротшильдов было 87 лет. Британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году.

Лорд Джейкоб Ротшильд – финансист и член банковской семьи Ротшильдов – умер в возрасте 87 лет, сообщила сегодня его семья. Британский пэр, который также был хорошо известен в мире искусства и культурного наследия, начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Три года назад скончался патриарх французской ветви Ротшильдов — барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом пишет The Financial Times.

Джейкоб Ротшильд в 1980 году он вместе с сэром Марком Вайнбергом стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place.

Лорд Джейкоб Ротшильд

Лорд Ротшильд был женат на Серене Мэри Данн, внучке канадского финансиста сэра Джеймса Данна. Она умерла в больнице Лондона в январе 2019 года после болезни. У пары родилось четверо детей, включая финансиста Натаниэля "Ната" Ротшильда, также основал Windmill Hill Asset Management, чтобы управлять благотворительным портфелем семьи.

За свою карьеру он занимал такие должности, как заместитель председателя тогдашнего телевидения BSkyB, а также был председателем попечительского совета Национальной галереи.

Джейкоб, представитель династии Ротшильдов, был главой лондонской ветви Ротшильдов. Он также был прапраправнуком Натана Майера Ротшильда, сыном Майера Амшеля Ротшильда, который в 18 веке был создателем банка во Франкфурте-на-Майне и основателем династии предпринимателей Ротшильдов.

Лорд Джейкоб Ротшильд получает награду из рук принца Чарльза Фото: Getty Images

Дело продолжили пять его сыновей: Амшель Майер, Соломон Майер, Натан Майер, Калман Майер, Джеймс Майер. Братья контролировали пять банков в крупнейших городах Европы (Париже, Лондоне, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне).

Лорд Джейкоб Ротшильд, получивший образование в Итонском колледже и Крайст-Черч в Оксфорде, также занимал должность председателя Мемориального фонда национального наследия.

В 1992 году он стал президентом тогдашнего Института еврейских дел, ныне известного как Институт исследований еврейской политики. Он также был попечителем Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Управления музеев Катара, прежде чем уйти с обеих должностей.

Лорд Джейкоб Ротшильд

В заявлении семьи говорится: "Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительности в Израиле и еврейской культуры, защитником окружающей среды и любимым другом, отцом и дедушкой".

Семья уже заявила, что сэр Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой семейной церемонии, а позже будет установлен мемориал.

Напомним, ранее Анджелину Джоли видели в компании еще одного представителя семьи Ротшильдов — миллиардера Дэвида Майера де Ротшильда.