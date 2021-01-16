Во Франции умер член династии Ротшильдов - барон Бенджамин де Ротшильд

Член известной семьи Ротшильдов скончался на 57 годе жизни.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда", — сообщает Le Parisien.

Причиной смерти банкира называется сердечный приступ, который произошел прямо в поместье Ротшильдов в швейцарском Преньи. Смерть наступила вчера, 15 января.

Де Ротшильд родился в 1963 году во Франции в городе Нейи-сюр-Сен. Является членом семьи Эдмона де Ротшильда – французкой ветви финансовых магнатов Ротшильдов. С 1997 года Бенджамин возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding. Компания специализировалась на частных банковских услугах и управлении активами. Портфель активов компании оценивают в 160 миллиардов евро.

[ + – ] Барон Бенджамин де Ротшильд позирует со своей матерью Надин де Ротшильд 4 июня 1991 года.

Династия Ротшильдов – международная семья предпринимателей. Во владении семьи финансово-промышленные группы в разных странах мира. Основателем династии является Майер Амшель Ротшильд, который основал первый банк во Франкфурте-на-Майне. Он жил в период с 1744-1812 годы. С тех пор династия Ротшильдов разделилась на несколько ветвей, в которой есть наследники в Великобритании, Франции, Германии и других странах.

Во Франции династия Ротшильдов была основана младшим сыном Майера Амшеля – Джеймсом Майером Ротшильдом. Он основал de Rothschild Freres в Париже. Бизнес начинался также с банковской сферы.

Существует также теория заговора, что династия Ротшильдов является иллюминатами. Якобы они контролируют все богатство мира и банков, развязывает войны в своих целях. Однако весомых аргументов у данной теории нет.

Напомним, ранее во Франции умер известный кутюрье Пьер Карден.