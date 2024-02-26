Принц Уильям "блокирует" возвращение Гарри в королевскую семью, чтобы защитить свою жену

Эксперт Хелена Чард заявила, что у принца Уильяма "свои личные проблемы" и он вряд ли позволит принцу Гарри "вернуться обратно в семью". Хотя ранее сообщалось, что Гарри имеет такие намерения.

Королевский эксперт Хелена Чард считает, что принц Уильям пытается заблокировать любой шанс на возвращение принца Гарри в королевскую семью, чтобы защитить свою жену Кэйт Миддлтон, сообщает Mirror.

По словам Хелены, у принца Уэльского есть "личные проблемы" после недавней операции его жены и диагноза рака у отца, поэтому он не позволит своему младшему брату "вернуться обратно в семью", потому что не доверяет ему. Королевский эксперт считает, что в интересах Гарри "сохранять связи" с королевской семьей, поскольку она представляет собой "преемственность, стабильность и гордость".

"Принц Уильям также активно защищает свою жену Кэйт, принцессу Уэльскую. Он не позволит ничему помешать ее выздоровлению. Я не верю, что принц Гарри действительно заинтересован в поддержке британской королевской семьи, но его валютой является королевская семья… Я считаю, что принц Гарри должен искупить свою вину в глазах королевской семьи и общественности, если он надеется на истинное примирение", — заявила Чард.

Принц Гарри навестил своего отца, короля Чарльза ІІІ, в этом месяце. После того, как стало известно, что герцог Сассекский готов временно помочь членам королевской семьи, Уильям "абсолютно и категорически ясно" дал понять, что не позволит своему брату вернуться.

Напомним, 26 февраля сообщалось о том, как Кейт Миддлтон помогает королю Чарльзу III выздоравливать. Британскому монарху диагностировали рак. Тем временем его невестка перенесла операцию на брюшной полости.