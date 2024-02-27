Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к королевским обязанностям (фото)

Родители принца Джорджа попытаются это сделать как можно более ненавязчиво. Так считает биограф королевской семьи.

Королевский биограф Роберт Хардман считает, что принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям серьезно думают о том, как им воспитать следующее поколение членов королевской семьи. Принц и принцесса Уэльские хотят максимально облегчить переход к королевским обязанностям их старшего сына и наследника принца Уильяма, 10-летнего принца Джорджа, сообщает Рeople.

"Уильям пытается это нормализовать. Они не отрицают этого, и этому уделяется много внимания, что не всегда было так", — Роберт Хардман, автор книги "Становление короля: король Карл III и современность" Монархии".

"У Джорджа есть ощущение, что приоритетом является то, чтобы его и его брата и сестру это не отпугивало, что это не страшно, что они это понимают, так как это станет частью их жизни. И есть убеждение сделать это как можно более ненавязчивым и нормальным, если это можно назвать нормальным, и настолько приятным, насколько это возможно", — говорит Хардман.

Принц Джордж на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Автор добавляет: "Важно то, что это они оба Уильям и Кэйт стараются сделать". В дополнение к своим обязанностям принца Уэльского 41-летний Уильям считает, что обучение его наследника имеет первостепенное значение, пишет Хардман в своей книге.

"По его мнению, это не за горами самая важная его работа – воспитание следующего короля", – говорит друг семьи в книге " Становление короля".

Будущее самого короля Карла во многом определялось без учета его мнения, говорит Хардман.

"Это было задумано для него. Комитет сказал ему: "Ты сделаешь это". Однажды был ужин, в котором приняли участие премьер-министр архиепископ Кентерберийский и еще несколько человек, на котором было решено, что Чарльз поступит в Тринити-колледж в Кембридже, а затем присоединится к Королевскому военно-морскому флоту. Вот это он должен был сделать", — рассказал автор книги.

Тем не менее, принц Уильям пользовался заметным уровнем автономии в выборе университетского образования, работе в вооруженных силах и выполнении первоначальных королевских обязанностей — и он хочет того же для своего сына.

"Нет никаких ожиданий, что какие-либо королевские обязанности начнут действовать до тех пор, пока Джорджу не исполнится 20 лет. Еще до того, как его сделали пажом на коронации, Уильям и Кэйт спросили его, чувствует ли он себя комфортно, потому что он явно был очень маленьким. Оказалось, что он был заинтересован", — говорит в книге источник из Кенсингтонского дворца.

Принц Джордж с королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Хотя королева Елизавета сыграла важную роль в подготовке принца Уильяма к его будущим обязанностям. Уильям навещал свою бабушку из соседней школы, Итонского колледжа, приходил на послеобеденный чай и беседы. Того же не следует ожидать от короля Чарльза, когда дело доходит до направляя Джорджа.

"Я думаю, что подготовкой будут заниматься прежде всего его родители. Если бы короля попросили, он был бы рад. Я подозреваю, что наступит время, подобное тому довольно милому взаимопониманию между покойной королевой и принцем Уильямом, но подозреваю, что оно еще не наступило", — говорит Хардман.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что принц Уильям рассказал об отличиях его сыновей Джорджа, Луи и дочери Шарлотты. Принц Уэльский сделал одно важное открытие о своих двух сыновьях, которое показывает, насколько они на самом деле разные. У дочери Шарлотты тоже есть свои предпочтения.