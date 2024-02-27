Лео Месси трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

У супругов подрастают трое сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Пара познакомилась еще в детстве.

36-летний аргентинский футболист Лионель Месси поздравил жену Антонеллу Рокуццо с 36-летием. Кадром с возлюбленной звездный спортсмен поделился в Instagram с 500 млн подписчиков.

"С днем рождения, принцесса! Я люблю тебя", — написал Месси.

Многодетный отец позировал с именинницей на фоне праздничной арки из разноцветных шариков и с надписью "С днем рождения, Анто". Жена аргентинского футболиста предстала в белом топе и светлых джинсах. Ее возлюбленный продемонстрировал будничный образ из шорт и футболки. Звездные супруги улыбались.

"Я люблю тебя, любовь", — ответила в комментариях Антонелла.

Лео Месси с женой

"Как красиво! Наша капитанская принцесса", "Поздравляю с днем рождения первую леди", "С днем рождения, королева Антонелла", — присоединяются к поздравлениям пользователи сети.

У Месси и Рокуццо, которые поженились в 2017 году, подрастают трое сыновей — Тьяго, Матео и Чиро. Пара познакомилась еще в детстве.

Лео Месси с женой Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Летом 2023 года стало известно, что Месси перешел в "Интер Майами". Обладатель "Золотого мяча" предпочел США потому, что ему пообещали долю от трансляций матчей MLS на Apple TV, а контракт с Adidas стал дополнительным бонусом.

Напомним, Лео Месси заметили на прогулке с Антонеллой Рокуццо и их сыном.

Также Фокус писал о свидании Лео Месси и его жены, которое они устроили вместе с семьей Бекхэм.