Брэдли Купер подтверждает роман с Джиджи Хадид (фото)

Звездную пару заметили на очередном свидании. Знаменитости выбрали для выхода стильные образы.

49-летний американский актер Брэдли Купер отправился на свидание с моделью Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Just Jared.

Влюбленную пару заметили во время завтрака в Чайнатауне на Манхэттене.

Купер был одет в брюки и черный свитшот с капюшоном "Музыканты Нью-Йоркской филармонии" — это символ Леонарда Бернстайна, легендарного дирижера и композитора украинского происхождения, которого актер играл в фильме "Маэстро". К образу отец одного ребенка добавил серую шапку и солнцезащитные очки. Он держал в руках телефон.

Тем временем Джиджи продемонстрировала стильный, почти весенний образ. Звезда подиумов палестинского происхождения надела белый топ, коричневый кардиган и свободные джинсы. Волосы молодая мама собрала в пучок и добавила к образу белые очки и яркую сумочку.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

В декабре 2023 года сообщалось, что Купер даже купил дом неподалеку от семейной конной фермы своей девушки в Пенсильвании. Как известно, недвижимость расположена неподалеку от фермы матери Джиджи Иоланды Хадид.

Брэдли и Джиджи познакомила его бывшая девушка и мать его дочери Ирина Шейк. О романе пары начали ходить слухи осенью 2023 года.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Новая девушка голливудского актера воспитывает трехлетнюю дочь Хай от музыканта Зейна Малика. Тем временем у Купера подрастает шестилетняя наследница Лея от Шейк.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер избегают друг друга.

Также Фокус писал о прогулке Джиджи Хадид и Брэдли Купера за руки.