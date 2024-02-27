Пол Маккартни рассказал кому посвящены слова легендарной песни "Yesterday"

Пол потерял мать, когда был подростком. Музыкант сожалеет о событии, которое произошло много десятилетий тому назад.

Британский певец, музыкант и продюсер, один из основателей группы "The Beatles" 81-летний Пол Маккартни Битл в последнем выпуске своего подкаста для авторов песен "Маккартни: Жизнь в текстах" рассказал историю известного сингла "Yesterday", сообщает New Yourk Post.

Легендарная песня "Yesterday" в 1965 году вышла на позицию № 1 в США и до сих пор удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий, около 2200.

Как отмечают журналисты, эта песня всегда считалась балладой о расставании, классическая лирика "Я сказал что-то не так, теперь я тоскую по вчерашнему дню" на самом деле является "выражением вины Пола перед его матерью".

"Это было вдохновлено тем, что я чувствовал себя очень неловко из-за того, что поставил в неловкое положение свою маму", — рассказал Маккартни.

Мать Пола была ирландского происхождения и работала медсестрой. Она умерла от осложнений рака груди в 1956 году, когда ему было всего 14 лет.

По его словам, у матери был очень "шикарный" акцент. Однажды, когда он с ребятами из группы были на заднем дворе, она сказала что-то вроде: "Пол, ты спросишь его, собирается ли он…", — вспоминает Маккартни.

"Я сказал: "Арск!" Арск! Это значит "спроси", мам. И ей стало немного неловко. Помню, позже я подумал: "Боже, лучше бы я никогда этого не говорил". И это запомнилось мне. После ее смерти я подумал: "О, черт возьми, мне бы очень хотелось, чтобы так не произошло…"

Его чувство вины было увековечено в песне"Yesterday", автором которой является Маккартни. "Иногда только оглядываясь назад, ты можешь это оценить. Мне бы очень хотелось вернуть все назад, вернуть свои слова обратно. Так было бы лучше", — поделился музыкант.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украденную гитару Пола Маккартни стоимостью 10 000 000 фунтов нашли спустя 50 лет. Журналисты сообщают, что сэр Пол в полном восторге. Это невероятный поворот событий, и он на седьмом небе от счастья.