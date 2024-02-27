Дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставлен на продажу за 30 миллионов фунтов (видео)

Фронтмен Queen Фредди Меркьюри купил свой роскошный лондонский особняк Garden Lodge за 500 000 фунтов стерлингов в 1985 году. Он жил в этом доме до своей смерти в 1991 году.

Спустя более трех десятилетий после смерти легендарного Фредди Меркьюри. Его роскошный лондонский дом выставлен на продажу за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Еxpress.

Лидер группы Queen купил этот дом за 500 000 фунтов стерлингов наличными в 1985 году. После его смерти особняк достался бывшей возлюбленной и подруге всей его жизни Мэри Остин. Эта недвижимость стала местом паломничества фанатов, которые оставляли ему надписи на воротах дома, пока Мэри не заменила их несколько лет назад.

Теперь 72-летняя Остин решила выставить недвижимость на аукцион Knight Frank за 30 миллионов фунтов стерлингов.

"На самом деле это был мой дом только номинально. Я работала над домом вместе с ним и для него. Дом всегда будет принадлежать ему. Это была мечта Фредди, это было его видение", — сообщила Мэри Остин журналистам.

Она объяснила причину продажи тем, что находилась одна в доме, так как ее дети выросли и живут в другом месте. Мэри дала понять, что пришло время двигаться дальше.

Однако поклонники легендарного певца не очень хорошо восприняли эту новость, так как многие из них до сих пор регулярно приезжают сюда, чтобы отдать дань уважения своему герою. Один из пользователей сети посетовал: "Все, что я могу сказать, это то, что я рад, что поехал в Англию в сентябре прошлого года. Продажа Garden Lodge — печальная и болезненная новость для меня. Потому что могилы Фредди нет. Куда нам идти".

Известно, что менее чем через шесть месяцев назад был проведен на Sotheby's аукцион вещей из этого дома, который принес рекордную сумму — более чем 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри. Андрей Данилко решил продать авто Фредди Меркьюри, которым он владел около 10 лет. Вырученные средства будут направлены на создание в Украине центра протезирования.