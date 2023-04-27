Корону и мантию легендарного Фредди Меркьюри продадут на аукционе (фото, видео)

Коллекция артиста 30 лет оставалась нетронутой. На аукцион выставят более 1500 предметов, принадлежавших иконе рок-музыки.

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Более 1500 предметов, принадлежавших легендарному фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри, будут проданы на лондонском аукционе Sotheby's, сообщается на странице аукционного дома.

За июньскими публичными выставками в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге последует размещение лотов в залах Sotheby's в Лондоне, экспозиция в каждом их которых будет посвящена разным аспектам жизни Меркьюри, как общественной, так и частной. Выставка откроется 4 августа и закроется в день его 77-летия, 5 сентября, после чего пройдут шесть специальных аукционов.

Среди лотов – знаменитая корона артиста, точная копия Короны Святого Эдуарда и сопровождающий ее плащ из искусственного меха, красного бархата и стразов, написанные от руки тексты песен, акустическая гитара и серебряный гребень для усов, а также его знаменитый жилет с кошками, в котором он снялся в самом последнем видеоклипе в своей жизни.

В короне Фредди появлялся на концерте Live Aid 1985 года, а также исполнял God Save The Queen во время его последнего тура с Queen в 1986 году. За комплект ожидают выручить не меньше 80 000 фунтов стерлингов.

Среди других лотов – акустическая гитара Martin D-35 1975 года, на которой, как считается, Меркьюри написал и записал Crazy Little Thing Called Love. Организаторы аукциона надеются получить за нее от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Поклонники также смогут купить роскошный церемониальный жакет в стиле милитари, созданный для легендарной вечеринки по случаю 39-летия певца в Мюнхене в 1985 году, который стоит от 10 до15 тысяч фунтов стерлингов.

Все предметы – из любимого дома рок-легенды Garden Lodge в Кенсингтоне, западный Лондон. Коллекция Меркьюри в Гарден Лодж почти 30 лет оставалась нетронутой.

"Мне нравится, когда меня окружают великолепные вещи. Я хочу вести викторианскую жизнь, окруженную изысканным беспорядком", – говорил Фредди.

После того, как он умер в 1991 году, его дом и имущество унаследовала близкая подруга артиста Мэри Остин.

Ранее Фокус писал, о чем перед смертью говорил легенда рок-музыки.