Корону та мантію легендарного Фредді Мерк'юрі продадуть на аукціоні (фото, відео)

Колекція артиста 30 років залишалася недоторканою. На аукціон виставлять понад 1500 предметів, які належали іконі рок-музики.

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Понад 1500 предметів, що належали легендарному фронтмену групи Queen Фредді Мерк'юрі, буде продано на лондонському аукціоні Sotheby's, повідомляється на сторінці аукціонного дому.

За червневими публічними виставками в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Гонконгу планується розміщення лотів у залах Sotheby's у Лондоні, експозиція в кожному з яких буде присвячена різним аспектам життя Мерк'юрі, причому як суспільного, так і приватного. Виставка відкриється 4 серпня та закриється у день його 77-річчя, 5 вересня, після чого пройдуть шість спеціальних аукціонів.

Серед лотів — знаменита корона артиста, точна копія корони Святого Едуарда і мантія до неї зі штучного хутра, червоного оксамиту та стразів, написані від руки тексти пісень, акустична гітара та срібний гребінь для вусів, а також його знаменитий жилет з кішками, в якому він знявся в останньому відеокліпі у своєму житті.

У короні Фредді з'являвся на концерті Live Aid 1985, а також виконував God Save The Queen під час його останнього туру з Queen в 1986 році. За комплект очікують отримати не менше 80 000 фунтів стерлінгів.

Серед інших лотів – акустична гітара Martin D-35 1975 року, на якій, як вважається, Мерк'юрі написав та записав Crazy Little Thing Called Love. Організатори аукціону сподіваються отримати за неї від 30 до 50 тисяч фунтів стерлінгів. Шанувальники також зможуть купити розкішний церемоніальний жакет у стилі мілітарі, створений для легендарної вечірки з нагоди 39-річчя співака у Мюнхені у 1985 році, що коштує від 10 до 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Всі предмети – з улюбленого будинку рок-легенди Garden Lodge у Кенсінгтоні, західний Лондон. Колекція Мерк'юрі в Гарден Лодж майже 30 років залишалася недоторканою.

"Мені подобається, коли мене оточують чудові речі. Я хочу мати вікторіанське життя, оточене вишуканим безладом", — говорив Фредді.

Після того, як він помер у 1991 році, його будинок та майно успадкувала близька подруга артиста Мері Остін.

Раніше Фокус писав, що перед смертю говорив легенда рок-музики.