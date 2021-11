Стали відомі останні слова Фредді Мерк'юрі незадовго до смерті

До останнього дня життя поряд із Фредді Мерк'юрі перебували його близькі люди. Музикант пішов у 45 років, померши від ускладнень СНІДу.

24 листопада виповнюється 30 років від дня смерті легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі, і з цього приводу канал BBC2 випускає документальний фільм, у якому розповість про останні дні співака, який помер від СНІДу у 45 років, пише Irish Mirror.

Стрічка називається "Фредді Мерк'юрі: Заключний акт" і вийде на екрани наприкінці місяця. До неї включено спогади людей, які близько знали музиканта і були з ним в останні дні його життя. Деякі з озвучених у картині моментів вже просочилися в пресу.

Так, 72-річна Аніта Добсон, дружина гітариста Queen Брайана Мея та близький друг Фредді, згадує, як артист почав готуватися до смерті за пів року до трагічної дати.

"Я пам'ятаю, як він сказав: "Коли я більше не зможу співати, люба, я помру. Я впаду мертво", — згадує вона останні слова, почуті нею від Мерк'юрі. За її словами, перед смертю він був "дуже худий і виснажений".

Особистий помічник Фредді Пітер Фрістоун розповів про те, як він дбав про зірку два тижні до його смерті, коли Фредді "відмовився від життєво важливих ліків", які могли б продовжити його дні, і вибрав лише знеболювальні. Фрістоун каже, що таким чином музикант "повільно йшов".

Пітер також докладно описав, як він та його близький друг Джо Фанеллі знайшли Мерк'юрі перед його смертю.

"Джо зателефонував мені близько 5:30 ранку, і Фредді практично впав у кому, і ми влаштували Фредді ніби комфорт. Ми могли бачити, що Фредді трохи ворухнувся, а потім, коли ми змінювали його футболку, ми просто подивилися і побачили, що його груди перестали здійматися", – згадує Фрістоун.

Останній відеокліп за участю Фредді Мерк'юрі на пісню These Are the Days of Our Lives був записаний у травні 1991 року, за шість місяців до його смерті. На майданчику музикант з'явився дуже хворим, і йому було важко довго стояти перед камерою. Крім того, гримерам довелося наносити йому на обличчя товстий шар гриму, щоб приховати наслідки хвороби, що його з'їдає. Фінальне відео зробили чорно-білим, щоб показати Фредді у кращому світлі, однак у Мережі є кадри зі зйомок кліпу, де можна побачити, як СНІД спотворив артиста.

[ + – ] Остання зйомка Фредді Мерк'юрі, травень 1991 року

Сингл вийшов через два місяці після смерті співака, а потім публіці був представлений і сам кліп.

[ + – ] У такому вигляді кліп був показаний шанувальникам після смерті артиста

Нагадаємо, художник Хідрелі Діао показав, як би виглядав Фреді Мерк'юрі в наші дні, якби не помер 1991-го.