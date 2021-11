Стали известны последние слова Фредди Меркьюри незадолго до смерти

До последнего дня жизни рядом с Фредди Меркьюри находились его близкие люди. Музыкант ушел в 45 лет, скончавшись от осложнений СПИДа.

24 ноября исполняется 30 лет со дня смерти легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, и по этому поводу канал BBC2 выпускает документальный фильм, в котором расскажет о последних днях певца, скончавшегося от СПИДа в 45 лет, пишет Irish Mirror.

Лента называется "Фредди Меркьюри: Заключительный акт" и выйдет на экраны в конце месяца. В нее включены воспоминания людей, которые близко знали музыканта и были с ним в последние дни его жизни. Некоторые из моментов, озвученных в картине, уже просочились в прессу.

Так, 72-летняя Анита Добсон, жена гитариста Queen Брайана Мэя и близкий друг Фредди, вспоминает, как артист начал готовиться к смерти за полгода до трагической даты.

"Я помню, как он сказал: "Когда я больше не смогу петь, дорогая, я умру. Я упаду замертво", – вспоминает она последние слова, услышанные ею от Меркьюри. По ее словам, перед смертью он был "очень худой и изможденный".

Личный помощник Фредди Питер Фристоун рассказал о том, как он заботился о звезде две недели до его смерти, когда Фредди "отказался от жизненно важных лекарств", которые могли бы продлить его дни, и выбрал только обезболивающие. Фристоун говорит, что таким образом музыкант "медленно уходил".

Питер также подробно описал, как он и его близкий друг Джо Фанелли нашли Меркьюри перед его смертью.

"Джо позвонил мне около 5:30 утра, и Фредди практически впал в кому, и мы устроили Фредди как бы комфорт. Мы могли видеть, что Фредди немного пошевелился, а затем, когда мы меняли его футболку, мы просто посмотрели и увидели, что его грудь перестала вздыматься", – вспоминает Фристоун.

Последний видеоклип с участием Фредди Меркьюри на песню These Are the Days of Our Lives был записан в мае 1991-го года, за шесть месяцев до его смерти. На площадке музыкант появился уже очень больным, и ему было тяжело долго стоять перед камерой. Кроме того, гримерам пришлось наносить ему на лицо толстый слой косметики, скрывая последствия съедающей его болезни. Финальное видео сделали черно-белым, чтобы показать Фредди в более выгодном свет, однако в Сети есть кадры со съемок клипа, где можно увидеть, как СПИД изуродовал артиста.

Сингл вышел через два месяца после смерти певца, а затем публике был представлен и сам клип.

