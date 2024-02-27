Жена Бориса Джонсона похвасталась, что купила сыну одежду на сэконд-хенде (фото)

Кэрри Джонсон продвигает осознанное потребление и сама подает пример своим подписчицам.

Несмотря на то, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – человек не бедный, его жена Кэрри не брезгует покупать вещи на распродажах и барахолках. Недавно в сторис Instagram она похвасталась джемпером для своего младшего сына Фрэнка, который она купила за 1 фунт стерлингов.

На снимке лица малыша не видно, однако можно рассмотреть красный вязаный свитер с плюшевым мишкой спереди. Его Кэрри купила на сайте подержанной одежды Vinted.

"Самая милая ручная вязка, купленная на Vinted за 1 фунт. Победить", – подписала она кадр.

Кэрри купила сыну поношенный свитер Фото: Instagram carrielbjohnson

Фрэнк – третий общий ребенок Бориса и Кэрри. Он появился на свет 11 июля 2023 года. Пара уже воспитывает трехлетнего сына Уилфреда, который является абсолютной копией отца, и двухлетнюю дочь Роми.

На своей странице в соцсети миссис Джонсон часто делится кадрами с малышами. В частности, недавно они посетили тематический парк "Страна Свинки Пеппы", где провели шесть часов. Главное правило Керри – никогда не показывать лица малышей на камеру.

Джонсоны проживают в красивом семейном доме Брайтвелл-Мэнор в Брайтвелл-кам-Сотвелл, причудливой деревне в Оксфордшире. Дому стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов, внесенному в список Grade II, более 400 лет.

Изюминкой их дома является территория в пять акров, на которой он расположен. Тут находится замок, предположительно построенный королем Стефаном в 1150-х годах. Оригинальный ров окружает дом с трех сторон, сохраняя богатую историю бывшего герцога Нормандии.

У семьи также есть пруд с утками и огород.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона показала стройную фигуру в бикини после рождения троих детей.