Табу на кофе. 5 причин отказаться от кофеина, чтобы улучшить здоровье

Кофе бодрит, помогает проснуться и улучшает настроение, поэтому кофеманы не представляют своей жизни без этого напитка. Однако чрезмерное ежедневное потребление кофеина может принести больше вреда, чем пользы. Узнайте, как отразится на здоровье отказ от кофе.

Один из любимых утренних ритуалов большинства людей, включает в себя чашечку чая или кофе, которые помогают зарядиться энергией. Однако, наслаждаясь очередной чашкой кофе, мы не осознаем, что употребление слишком большого количества кофеина может принести вред нашему здоровью. Кофеин вызывает привыкание, поэтому если вы хотите начать свой путь к здоровью, самое время отказаться от кофеина. Вот преимущества для здоровья, которые вы получите, отказавшись от кофе. Об этом пишет HealthShots.

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Кофеин — это природный стимулятор, содержащийся в кофе, чае, энергетических напитках, газировке и какао. Его также можно найти в некоторых продуктах, например, кофеин содержится в шоколаде. Умеренное потребление может повысить бдительность и концентрацию, а также улучшить настроение, а вот чрезмерное потребление может привести к таким побочным эффектам, как бессонница, нервозность и учащенное сердцебиение, говорит знаменитый диетолог Нупуур Патил .

Кофеин дает мгновенный заряд энергии, тем самым повышая бдительность, он делает это, блокируя действие аденозина, химического вещества мозга, вызывающего чувство усталости или утомления. Кроме того, кофеин также стимулирует выброс адреналина, гормона "бей или беги", который снова дает вам заряд энергии. Употребление большого количества кофеина может вызвать у вас чувство беспокойства или нервозности. Диетолог рассказал о преимуществах отказа от кофеина.

Меньше беспокойства

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Чрезмерное потребление кофеина может породить порочный круг повышенной тревожности и зависимости от кофеина. Приняв решение отказаться от кофеина, вы сможете вырваться из этого цикла и поэкспериментировать с другими способами борьбы со стрессом. Со временем симптомы отмены кофеина, которые также вызывают беспокойство, исчезнут.

Лучшее усвоение питательных веществ

Отказ от кофеина дает возможность лучше усваивать питательные вещества, такие как кальций, необходимый для укрепления костей и зубов, и железо, необходимое для транспортировки кислорода в крови. Кофеин препятствует усвоению этих необходимых питательных веществ в организме.

Белые и здоровые зубы

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Кофеин может со временем вызвать изменение цвета зубов. Кофеин обычно содержится в темных напитках, содержащих определенные соединения, легко прилипающие к зубам, они оставляют пятна, от которых трудно избавиться. Отказ от кофеина может предотвратить проблему окрашивания, что сделает вашу улыбку белоснежной.

Кроме того, сухость во рту, вызванная кофеином, приводит к снижению выработки слюны. Слюна необходима для нейтрализации вредных кислот и защиты зубов. Сухость во рту увеличивает риск возникновения кариеса и заболеваний десен. Отказ от кофеина способствует улучшению слюноотделения, тем самым защищая здоровье полости рта.

Улучшение гормонального баланса

Потребление кофеина может чрезмерно стимулировать надпочечники, что может привести к гормональному дисбалансу у женщин. Таким образом, отказ от кофеина может помочь восстановить гормональный баланс. Это поможет регулировать менструальных циклов, снизить стресс и улучшить самочувствие.

Улучшение сна

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Известно, что кофеин воздействует на мозг, повышая концентрацию внимания и усидчивость. Это также может повлиять на функции мозга, например, на сон, поэтому вам может быть сложно расслабиться и отдохнуть. Отказ от кофеина может привести к улучшению качества сна, поэтому вы сможете хорошо выспаться ночью без нервозности и бессонницы.

Какая доза кофеина безопасна?

Рекомендуемая безопасная норма потребления кофеина обычно составляет около 400 миллиграммов в день для большинства взрослых. Поэтому следует знать о напитках, содержащих кофеин, и ограничить их употребление.

Напомним, кофе какой обжарки самый полезный для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, можно ли пить кофе на голодный желудок, едва проснувшись.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.