Адам Сэндлер вышел на красную дорожку с женой и дочерьми (фото)

Сэндлер представил свой новый фильм "Человек-космос". Картина рассказывает историю чешского астронавта, отправленного в длительную миссию в открытый космос.

57-летний американский актер Адам Сэндлер вышел на красную дорожку в компании жены и дочерей. Об этом пишет Daily Mail.

Семья присоединилась к звезде экрана на премьере его фильма "Человек-космос" в The Egyptian Theatre в Лос-Анджелесе.

Комедийный актер продемонстрировал нарядный синий костюм, позируя на красной дорожке со своей женой Джеки, 49, и их двумя дочерьми — Сэди, 17 и Санни, 15.

Возлюбленная Адама была в черном платье с обнаженной спиной и верхом в форме бабочки с пайетками. Волосы Джеки были распущены. Она сделала легкий макияж.

Адам Сэндлер с семьей Фото: Getty Images

Младшая дочь супругов Санни была в макси-платье без бретелек с леопардовым принтом, которое она сочетала с черными туфлями на каблуках.

Старшая наследница звездной пары Сэди была в черном кожаном мини-платье и туфлях на высоком каблуке.

Адам Сэндлер с женой Фото: Getty Images

"Человек-космос" — это экранизация романа чешского писателя Ярослава Кальфаржа "Космонавт из Богемы" от Netflix, которая выйдет на стриминговой платформе 1 марта.

Картина рассказывает историю чешского астронавта, отправленного в длительную миссию в открытый космос, в то время как его жизнь на Земле медленно исчезает.

Напомним, Адам Сэндлер постоянно присылает цветы Дженнифер Энистон на День матери.

Также Фокус писал о годовщине бракосочетания Адама Сэндлера и его жены Джеки.