Адам Сэндлер появился на публике с женой и дочерьми (фото)

Звездные супруги поженились в 2003 году и воспитывают двух общих детей.

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57-летний комик и актер Адам Сэндлер вышел на публику с женой Джеки, 49, и двумя их дочерьми. Об этом пишет People.

Наследницы звездной четы Сэди, 17 лет, и Санни, 15 лет, озвучивают персонажей в новом мультфильме "Лео". А на премьере картины от Netflix в Лос-Анджелесе Сэндлер рассказал о советах, которые он дал своим детям относительно их карьер.

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"Я говорю им, чтобы они убедились, что они хорошо чувствуют себя в том, что делают... "Не позволяйте слишком многим людям пытаться влезть в вашу голову. Если вы чувствуете, что выложили все, что могли, это все, что вы можете просить"", — передает свои же слова комедийный актер.

Адам Сэндлер с семьей Фото: Getty Images

"[Всегда] весело быть со своей семьей", — продолжает он.

Жена Адама Сэндлера, с которой он женат более 20 лет, появилась на публике в черно-белом мини-платье. Дочери супругов также выбрали платья, однако изумрудного и молочного оттенков.

Адам Сэндлер с семьей Фото: Getty Images

Семья позировала для серии совместных фотографий, когда они шли по серой дорожке в Regency Village Theatre.

Напомним, Адам Сэндлер вывел на красную дорожку 14-летнюю дочь Санни.

Также Фокус писал об особых отношениях Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон.