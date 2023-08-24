Адам Сэндлер посылает цветы Дженнифер Энистон каждый День матери

Трогательным жестом он хочет поддержать актрису, у которой нет детей.

Related video

56-летний американский актер Адам Сэндлер и его супруга, 48-летняя актриса Джеки Сэндлер, ежегодно в День матери отправляют в качестве подарка букет цветов Дженнифер Энистон. О трогательном жесте 54-летняя актриса рассказала в интервью Wall Street Journal.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Энистон объяснила, что она с коллегой по фильмам "Тайна убийства", "Тайна убийства 2" и "Просто смирись с этим" близкие друзья уже 30 лет. Трогательным жестом в виде цветов Сэндлер поддерживает Энистон, у которой нет детей.

Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон Фото: Instagram @jenniferaniston

Впервые о своих проблемах со здоровьем, вследствие которых Дженнифер не может иметь детей, она рассказала Allure в прошлом году.

"Если бы не это, я бы никогда не стала той, кем должна была быть. Вот почему я так благодарна за все эти дерьмовые вещи", — поделилась актриса в ноябре 2022 года, отметив, что тайно делала процедуру ЭКО.

"Я бы отдала все, если бы кто-нибудь сказал мне: "Заморозь яйцеклетки. Сделайте себе одолжение". Ты просто об этом так не думаешь, — сказала она. — И вот я сегодня здесь. Корабль уплыл".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон украсила обложку WSJ и откровенно рассказала о личной жизни.