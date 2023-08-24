Адам Сендлер надсилає квіти Дженніфер Еністон кожен День матері

Зворушливим жестом він хоче підтримати актрису, у якої немає дітей.

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56-річний американський актор Адам Сендлер і його дружина, 48-річна акторка Джекі Сендлер, щорічно на День матері надсилають як подарунок букет квітів Дженніфер Еністон. Про зворушливий жест 54-річна акторка розповіла в інтерв'ю Wall Street Journal.

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Еністон пояснила, що вона з колегою за фільмами "Таємниця вбивства", "Таємниця вбивства 2" і "Просто змирися з цим" близькі друзі вже 30 років. Зворушливим жестом у вигляді квітів Сендлер підтримує Еністон, у якої немає дітей.

Адам Сендлер і Дженніфер Еністон Фото: Instagram @jenniferaniston

Уперше про свої проблеми зі здоров'ям, внаслідок яких Дженніфер не може мати дітей, вона розповіла Allure минулого року.

"Якби не це, я б ніколи не стала тією, ким мала бути. Ось чому я так вдячна за всі ці лайнові речі", — поділилася акторка в листопаді 2022 року, зазначивши, що таємно робила процедуру ЕКЗ.

"Я б віддала все, якби хто-небудь сказав мені: "Заморозь яйцеклітини. Зробіть собі послугу". Ти просто про це так не думаєш, — сказала вона. — І ось я сьогодні тут. Корабель поплив".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон прикрасила обкладинку WSJ і відверто розповіла про особисте життя.