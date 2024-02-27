Стало известно, какое прозвище король Чарльз ІІІ дал своей невестке Меган Маркл

Чарльз придумал для своей невестки Меган Маркл прозвище, которое дает представление о том, что он на самом деле думает о жене своего младшего сына. Оно совсем не обидное, однако отображает ее сущность.

Супруга принца Гарри Меган Маркл известна под множеством прозвищ и титулов, но, похоже, есть одно, которое ей дал именно нынешний король Англии, сообщает Мirror.

Король Чарльз дал герцогине Сассекской прозвище еще тогда, когда Меган и принц Гарри были активными членами королевской семьи.

Однако, супруги Меган и Гарри "сделали шаг назад" в январе 2020 года и переехали в Калифорнию. Но в 2017 году Чарльз, когда еще был принцем Уэльским, дал прозвище своей невестке, которое показало Меган в положительном свете.

Сообщается, что, по словам королевского историка и писательницы Кэти Николл, Чарльз называл Меган "Вольфрамом". Об этом она написала в книге "Новые члены королевской семьи: наследие королевы Елизаветы и будущее короны".

"Чарльз прозвал свою будущую невестку "Вольфрам" из-за ее стойкости. Вольфрам — это тип металла, который известен своей чрезвычайной прочностью и трудностью обработки", — написала Николл.

Неясно, использует ли Чарльз до сих пор это прозвище для описания Меган. У нее и ее мужа принца Гарри были натянутые отношения с королевской семьей. Пара раскритиковала отношение к ним многих членов монаршей семьи в различных интервью и документальном сериале.

Но сейчас Гарри, похоже, пытается восстановить связь со своим отцом после того, как в начале этого года Чарльзу поставили диагноз рака.

Сообщается, что младший сын короля хочет взять с собой своих детей, четырехлетнего Арчи и двухлетнюю Лилбет, в следующую поездку, чтобы навестить отца.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что путь принца Гарри к примирению с королевской семьей может занять годы. Герцогу Сассекскому необходимо завоевать "доверие". По мнению журналистов, принц Гарри планирует "проводить больше времени" в Англии со своим больным отцом.