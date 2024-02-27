Вместо цветов — игрушки: жена Ворожка рассказала, как будут прощаться с блогером (видео)

Юрий Ворожко был известным блогером, который занимался добрыми делами. Его жизнь оборвалась во время тренировки в бассейне. Сейчас родные блогера предполагают, что он мог выжить, если бы получил своевременную помощь. Поскольку он пробыл 10 минут под водой, врачи констатировали смерть. Сейчас семья планирует подать в суд на заведение в котором случилось событие.

Жена блогера-миллионника Юрия Ворожка Ирина сообщила, что прощание с ее мужем состоится уже завтра, 28 февраля. О том, как и где состоится захоронение мужа Ирина сообщила у себя на странице в Инстаграм.

"Хотим сообщить вам о проведении прощания нашего Юры, которое состоится в среду, 28 февраля, в 13:15 на Дальневосточном кладбище (ред. Кропивницкий), которое находится на Балке. Все, кто желает почтить память нашего друга, могут прийти попрощаться с ним", — сказала Ирина.

Жена Юрия Ворожко также сообщила, что ее мужа будут кремировать. А также обратилась с просьбой не приносить цветы и венки. Поскольку ее муж всегда хотел помогать людям, семья просит всех неравнодушных тратить средства не на венки и цветы, а на игрушки, вещи, которые могут пригодиться другим.

"Просьба к тем, кто намерен принести цветы или венки, поскольку захоронения после прощания не будет, а будет кремация: вместо цветов, мы просим вас приносить детские игрушки, средства первичной гигиены для младенцев и взрослых, Юра всегда стремился помогать другим, поэтому мы решили почтить его память именно таким образом. И в последний раз от его имени сделать доброе дело. После похорон все собранные вещи будут распределены среди тех, кто нуждается в помощи. Спасибо вам за вашу поддержку и сочувствие", — сказала Ирина.

Напомним, ранее Фокус писал, что в возрасте 32-года погиб известный блогер-миллионник Юрий Ворожко. Трагедия произошла в одном из спортивно-оздоровительных комплексов города Кропивницкий. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. Сейчас семья погибшего написала заявление в полицию на заведение, где произошел несчастный случай.