Будут выяснять обстоятельства: смертью блогера Юрия Ворожка займется полиция

Юрий Ворожко утонул в одном из местных бассейнов Кропивницкого. Мужчина пробыл под водой 10 минут.

Смерть 32-летнего блогера-миллионника Юрия Ворожко, который вчера, 26 февраля, утонул в Кропивницком в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Фан-клуб" будет расследовать полиция. Такие информацию Фокусу сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.

По ее словам, по данному факту в полицию обратилась родственница 32-летнего умершего на территории спортивного комплекса жителя Кропивницкого. В результате правоохранительные органы приняли решение внести информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.136 УКУ (Не оказание помощи лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии). Далее правоохранители будут выяснять все обстоятельства. Будет продолжаться следствие.

Фото: https://www.facebook.com/yura.vorozhko/photos_by

Отметим, что подруга погибшего волонтер и общественный деятель Екатерина Стерпул рассказала, что Юрий Ворожко пробыл под водой 10 минут. Из-за того, что он не получил надлежащую помощь, которую, по ее словам, должны были предоставить работники заведения, мужчина погиб. Это подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы, которые в результате показали, что смерть Юрия Ворожко наступила в результате механической асфиксии, что простыми словами означает, что он захлебнулся водой.

Из-за этого жена Юрия Ворожко и его мама направили в полицию обращение, в котором и была просьба расследовали смерть мужчины.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Кропивницком в бассейне утонул блогер-миллионник Юрий Ворожко, которому было всего 32 года. Мужчина занимался благотворительностью, помогал людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и показывал это у себя на страницах в социальных сетях. В сети Ютуб Юрий Ворожко имел миллионную аудиторию, которая следила за его деятельностью. Известно, что у блогера осталась беременная жена и двое детей.

Уже завтра, 28 февраля, в Кропивницком попрощаются с Юрием Ворожко. Как сообщила его жена Ирина, блогера кремируют, поэтому традиционного захоронения не будет.