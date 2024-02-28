Весна 2024: Андре Тан назвал главные модные тренды сезона

Весной 2024 в моде женственность. А это значит, что стоит обзавестись вещами, которые подчеркивают вашу красоту, элегантность и сексуальность.

Весна с минуты на минуту вступит в свои права, а это значит, что пришла пора пересмотреть свой гардероб и подогнать его под последние модные тенденции, чтобы ближайшие три месяца выглядеть стильно и актуально. Что обязательно нужно иметь из вещей для соответствия трендам, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан. Его советы помогут вам всегда выглядеть на миллион.

По его словам, глобальная тенденция весны 2024 – курс на женственность.

Спущенные плечи.

Вы, наверное, замечали, что на красных дорожках мировые звезды стараются максимально приоткрыть плечи. Чего стоит только образ Зендеи в футуристическом комбинезоне, которому она придала сексуальности, приспустив его на одно плечо.

"Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной – это очень красиво и сексуально!" – подчеркивает Тан.

Фото: andre_tan_official/instagram

Белый цвет

Белый – это цвет чистоты, невинности, свежести и самый женственный. Неудивительно, что весной 2024 он в тренде. Он хорош как сам по себе, так и в разных комбинациях и оттенках. Так что если у вас еще нет ничего белого в гардеробе, обязательно исправьте это упущение.

Фото: andre_tan_official/instagram

Многошаровость

Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето.

"Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки", – рекомендует гуру моды.

Фото: andre_tan_official/instagram

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Цветы

Цветочные мотивы на платьях, блузах, брюках – что может быть женственнее и весеннее? Этой весной в тренде большие красные цветы.

"Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить, – 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры", – отмечает модельер.

Фото: andre_tan_official/instagram

Сочетание черного и белого

Два вечных и модных цвета, которые никогда не теряют своей актуальности. Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно – белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, то есть хорошо, если один цвет в наряде преобладает.

Фото: andre_tan_official/instagram

Заниженная талия

Если джинсы и брюки с заниженной талией кочуют из сезона в сезон, то весной 2024 на пике моды – платья с заниженной талией.

"Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер", – объяснил Андре Тан.

Фото: andre_tan_official/instagram

Ранее Фокус писал, какие фасоны джинсов будут в тренде весной 2024 года.