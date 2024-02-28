С сестры Ким Кардашьян потребовали выкуп: что случилось

Грабители предлагают Кортни аплатить за украденный товар. Однако бизнесвумен решила поручить разборки полиции, которая сейчас проводит расследование.

44-летняя звезда семейного реалити-шоу Кортни Кардашьян стала жертвой грабителей, которые украли из грузовика в Лос-Анджелесе ее товары Lemme Burn на $4 миллиона, сообщает TMZ.

По информации издания, ограбление грузовика произошло на логистическом объекте, используемом для хранения и доставки продукции Lemme в долине Сан-Фернандо в Южной Калифорнии. Преступники взломали систему безопасности объекта и смогли получить физический доступ с поддельными учетными данными и удостоверениями личности. Они беспрепятственно уехали еще до прибытия полиции.

Однако только этим дело не ограничилось. Позже грабители отправили в цифровом виде записку о выкупе за украденные товары. Сколько денег хотят преступники, не сообщается.

В свою очередь представители компании Lemme Burn, которая производит пищевые добавки и где одним из акционеров является Кортни, подали заявление о крупной краже в полицию. Также они делают все, чтобы ограбление никак не сказалось на клиентах.

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"Мы реализуем планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы свести к минимуму любое воздействие на наших клиентов и розничных партнеров", – отметили они. Платить шантажистам Кортни не собирается, доверив разобраться с ними по закону правоохранительным органам.

Кортни, у которой в Instagram более 224 миллионов подписчиков, активно использует площадку для продвижения биодобавок. В январе она снялась в магазине Target, демонстрируя свой товар на полках. В феврале Кардашьян опубликовала клип на Суперкубке.

Ранее Фокус писал, как Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис Баркер назвали первого общего ребенка.