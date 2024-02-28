"Мы должны это изменить": Маша Ефросинина снялась в инклюзивном тревел-шоу (видео)

Артистка приняла участие в шоу, в котором исследуют безбарьерность украинских городов. Шоу имеет комическую окраску. Гости, сидя в колесных креслах, посещают известные туристические маршруты, достопримечательности, музеи.

Украинская телеведущая, актриса и продюсер Маша Ефросинина приняла участие в инклюзивном тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив", автором которого является Наталья Гарипова. Ведущий, бывший военнослужащий ВСУ Александр Терен и гости программы путешествуют по Украине, исследуют города на безбарьерность. В новом эпизоде шоу, опубликованном на Youtube-канале "Терен", артистка побывала во Львове.

Маша Ефросинина поборола страх и села в колесное кресло, чтобы понять, как людям с инвалидностью сложно перемещаться по брусчатке.

"Я системно пытаюсь использовать свою публичность для того, чтобы подсвечивать важные социальные вызовы. Кто, как не люди с вниманием большой аудитории, должны обращать внимание на важные запросы нашего общества? Особенно сейчас", — поделилась Ефросинина.

Она рассказала, что в Фонде "Маша" часто общается с женщинами, чьи мужчины получили ранения и имеют ампутации.

"Мы работаем над тем, чтобы помочь им поддерживать партнеров в очень тяжелых ментальных состояниях из-за инвалидности. И не мне рассказывать украинцам, сколько таких наших граждан сейчас переживают это. Поэтому я благодарна Саше и его команде за решение создать такой проект", — заявила телеведущая.

Она призналась, что ей было страшно садиться в кресло колесное: "Я с того детства, где не учили, что это нормально — почувствовать то, что испытывает человек с инвалидностью. А относительно впечатления от опыта, я себе ни в каких, даже своих мощных фантазиях не могла представить, какие нужны силы, чтобы передвигаться по городу на кресле колесном".

По ее мнению, Украина сейчас перешла в ту реальность, в которой люди с ампутациями становятся частью общества. Люди с инвалидностью не должны чувствовали себя изгнанниками и сидеть дома, потому что общественное пространство не приспособлено для нормальной жизни.

"Мы должны это изменить. Это одна из основных задач нашего общества", — отметила Ефросинина.

Напомним, 19 февраля Маша Ефросинина рассказала, что помогло спасти ее брак. Популярная ведущая откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. После расставания они осознали, что их брак принадлежал всем, но не им.