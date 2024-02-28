Без цветов и погребения: в Кропивницком попрощались с блогером-миллионником Юрием Ворожко (видео)

Юрий Ворожко был известным блогером, который занимался благотворительностью и транслировал это у себя в социальных сетях. Миллионная аудитория следила за его добрыми делами.

В Кропивницком состоялось прощание с 31-летним блогером-миллионником Юрием Ворожко, который в этот понедельник, 26 февраля, утонул в бассейне одного из спортивно-оздоровительных комплексов. Событие произошло сегодня, 28 февраля. Об этом у себя на странице в Instagram рассказала волонтер Екатерина Стерпул.

"Миллионы просмотров и подписчиков... но, как мне показалось, на кладбище были самые близкие, человек 200-300 максимум", — написала Стерпул.

На прощании была проведена церковная литургия прощания по законам христианской веры и с участием священника. Однако традиционного погребении в землю не было. Как сообщила Екатерина Стерпул, тело Юрия Ворожка забрали и повезут в другой город на кремацию.

По просьбе родных, традиционных венков и цветов на прощании с блогером также не было. Все желающие приносили гуманитарную помощь, которую в дальнейшем раздадут нуждающимся.

После прощания вместо традиционного обеда всех кто пришел попрощаться с Юрием пригласили на фуршет.

Стоит отметить, что ранее Екатерина Стерпул рассказала, что на прощание с Юрием придет лишь старший сын, 5-летней дочери пока о смерти отца не рассказали.

"Из детей сказали только старшему сыну. Дочь пока никто ничего не сказал. И на прощании ее не будет. Ира планирует это сказать только сегодня вечером. Психолог уже посоветовала, каким образом это лучше сделать", — добавила Стерпул.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Юрий Ворожко, за благотворительной деятельностью которого следила миллионная аудитория умер во время тренировки в бассейне. В апреле Юрию Ворожко должно было бы исполниться 32 года. А уже совсем скоро он должен был стать отцом третьего ребенка — дочери.

Как впоследствии выяснила экспертиза, смерть наступила в результате механической асфиксии (захлебнулся водой). Поскольку мужчина провел под водой около 10 минут и ему никто не помог, семья приняла решение подать в суд на заведение, где произошел несчастный случай.

В результате полиция открыла уголовное дело и начала следствие относительно смерти Юрия Ворожко в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Фан клуб".

Сейчас заведение работает в обычном режиме. По словам Юлии Стерпул, ни администрация, ни владельцы заведения, где произошла трагедия, не связывались с семьей погибшего и никаких извинений или соболезнований не выражали.