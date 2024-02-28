Звезда сериала "Клан Сопрано" Дреа де Маттео рассказала, сколько заработала на OnlyFans

Актриса призналась, что заработала на популярном ресурсе достаточно денег, чтобы погасить свои долги по ипотеке. Она потеряла много контрактов, после того, как отказалась прививаться от коронавируса.

Актриса сериала "Клан Сопрано" Дреа де Маттео похвалила OnlyFans за то что ресурс "спас ей жизнь" после того, как ее отказ от вакцины от COVID стоил ей актерских выступлений и оставил на ее банковском счете всего 10 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

52-летняя Дреа изначально не хотела присоединяться к подписке для взрослых в прошлом году, теперь она рассказала, что ее пикантные загрузки оказались настолько прибыльными, что она погасила свои долги по ипотеке в течение пяти минут — и даже открыла собственный бизнес.

Актриса рассказала, что помимо того, что она почти потеряла свой дом, у нее закончились деньги, чтобы поддержать родителя, страдающего деменцией.

"Это нас спасло. OnlyFans спасли мне жизнь на 100 процентов. Не могу поверить, что говорю это, но это действительно нас спасло", — сказала звезда.

Актриса Дреа де Маттео

Со слезами на глазах она продолжила: "Любой, кто хочет осудить и унизить меня, сделайте это. Я просто надеюсь, что ты никогда не окажешься в том положении, в котором оказался я, заботясь о двух маленьких детях. Это спасло мой дом. И помимо всего этого, это дало мне достаточно денег, чтобы начать и финансировать свой бизнес".

Когда Дреа открыла учетную запись OnlyFans, на ее банковском счете было всего 10 долларов.

Она оказалась в опасной финансовой ситуации после того, как взяла на себя обязательство помочь с погашением ипотечного кредита, но в конечном итоге не смогла позволить себе астрономическую сумму, которую она была должна коллекторам.

Актриса Дреа де Маттео

"Они лишили меня права выкупа, и мой дом был затоплен, поэтому я пыталась продать его как можно быстрее. Я хотела попытаться продать его, прежде чем они его заберут. В то же время я потеряла маму, а у другой мамы, страдающей деменцией, закончились деньги на опекуна. Я не знала за что мне браться", — призналась актриса.

Она рассказала, что смогла за пять минут заработать достаточно денег, чтобы погасить свои долги.

Актриса Дреа де Маттео Фото: Getty Images

И хотя Дреа присоединилась к OnlyFans по чистой необходимости, она полюбила это сообщество и обрела новое чувство силы – и не планирует отказываться от этого в ближайшее время.

"Приятно видеть эти фотографии", — с энтузиазмом сказала она. Дреа де Маттео также снималась в сериалах "Блудливая Калифорния" и "Отчаянные домохозяйки".

Напомним, ранее скончался звезда сериала "Клан Сопрано" Ричард Романус.