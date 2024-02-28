Два ярких образа Эмили Ратаковски в Париже (фото)
Знаменитость выбрала темные откровенные наряды, которые подчеркнули ее красивую фигуру. При этом звезда подиумов выглядела очень элегантно.
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на Неделе моды в Париже продемонстрировала два ярких образа, сообщает Daily Mail.
27 февраля 32-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру и шикарное декольте в черном платье длиной до колен с очень глубоким вырезом и дерзким разрезом по центру. Свой образ она дополнила высокими сапогами с открытым носком. Ее наряд привлекал внимание окружающих к подтянутым ногам.
Автор сборника эссе "Мое тело" элегантный образ подчеркнула простым блестящим черным клатчем. Она распустила блестящие волосы, сделав ровный пробор по средине.
Сегодня, 28 февраля, Эмили одела новый элегантный наряд, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру. Модель одела черный кожаный топ на одно плечо и длинную зауженную юбку с небольшим карманом. На правой руке была длинная черная перчатка.
Образ Ратаковски дополнила солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. На ногах были сапоги на каблуках. Волосы Эмили были распущены.
Известно, что знаменитость вернулась к актерскому мастерству и ведет переговоры о съемках в фильме "Слишком много". Она исполнит роль бывшей девушки Феликса Уилла Шарпа, вступившей в новые отношения с американской эмигранткой Джессикой, которую играет Меган Сталтер. Съемки будут проходить в Нью-Йорке и Лондоне.
Что известно о карьере Эмили Ратаковски
В 14 лет Эмили Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Совмещала учебу в школе с работой модели. После школы поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.
Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. Эмили снималась в сериале "АйКарли", где исполняла роль Таши. Снялась в двух музыкальных клипах: "Blurred Lines" Робина Тика и "Love Somebody" группы Maroon 5. Съемка топлес в "Blurred Lines" принесла ей широкую известность. YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул ее.
В ноябре 2021 года выпустила сборник эссе "Мое тело", в котором рассказывает о становлении своей карьеры. В книге поднимаются актуальные проблемы семейных отношений и сексизма.
Напомним, 20 февраля Эмили Ратаковски продемонстрировала стильную куртку на весну 2024. Звезда подиумов показала, как обычный образ сделать интересным и стильным. Она соединила бомбер с юбкой.