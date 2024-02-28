Два ярких образа Эмили Ратаковски в Париже (фото)

Знаменитость выбрала темные откровенные наряды, которые подчеркнули ее красивую фигуру. При этом звезда подиумов выглядела очень элегантно.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на Неделе моды в Париже продемонстрировала два ярких образа, сообщает Daily Mail.

27 февраля 32-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру и шикарное декольте в черном платье длиной до колен с очень глубоким вырезом и дерзким разрезом по центру. Свой образ она дополнила высокими сапогами с открытым носком. Ее наряд привлекал внимание окружающих к подтянутым ногам.

Фото: Getty Images

Автор сборника эссе "Мое тело" элегантный образ подчеркнула простым блестящим черным клатчем. Она распустила блестящие волосы, сделав ровный пробор по средине.

Фото: Getty Images

Сегодня, 28 февраля, Эмили одела новый элегантный наряд, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру. Модель одела черный кожаный топ на одно плечо и длинную зауженную юбку с небольшим карманом. На правой руке была длинная черная перчатка.

Фото: Getty Images

Образ Ратаковски дополнила солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. На ногах были сапоги на каблуках. Волосы Эмили были распущены.

Фото: Getty Images

Известно, что знаменитость вернулась к актерскому мастерству и ведет переговоры о съемках в фильме "Слишком много". Она исполнит роль бывшей девушки Феликса Уилла Шарпа, вступившей в новые отношения с американской эмигранткой Джессикой, которую играет Меган Сталтер. Съемки будут проходить в Нью-Йорке и Лондоне.

Что известно о карьере Эмили Ратаковски

В 14 лет Эмили Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Совмещала учебу в школе с работой модели. После школы поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.

Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, но стала известной как модель после съемки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. Эмили снималась в сериале "АйКарли", где исполняла роль Таши. Снялась в двух музыкальных клипах: "Blurred Lines" Робина Тика и "Love Somebody" группы Maroon 5. Съемка топлес в "Blurred Lines" принесла ей широкую известность. YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул ее.

В ноябре 2021 года выпустила сборник эссе "Мое тело", в котором рассказывает о становлении своей карьеры. В книге поднимаются актуальные проблемы семейных отношений и сексизма.

Напомним, 20 февраля Эмили Ратаковски продемонстрировала стильную куртку на весну 2024. Звезда подиумов показала, как обычный образ сделать интересным и стильным. Она соединила бомбер с юбкой.