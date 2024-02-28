LP заговорила на украинском и извинилась после скандала с флагом РФ (фото)

Артистка почти сразу удалила видео в худи от российских фанатов. Однако уже сегодня решила публично извиниться перед украинцами.

Американская певица Лора Перголицци, более известная как просто LP, попросила прощения у украинских фанатов после того, как записала видеоролик в худи с российским триколором. Видео с извинениями певица опубликовала после волны хейта под опубликованным видео, которое впоследствии удалила.

В частности, на видеоролике в худи певица благодарила российских фанатов за подарок — худи на котором нарисован российский корабль с парусами в цвете государственного флага России.

В следующем видео LP озвучила свое извинение к украинцам. В частности, певица заявила, что она очень сожалеет о своем посте и назвала эту публикацию бездумной. LP также признала, что публикация в худи была ее серьезной ошибкой. Она также подчеркнула, что она любит и поддерживает Украину, и всегда будет поддерживать, а за этот поступок просит прощения.

Извинения перед украинцами Извинения перед украинцами Извинения перед украинцами

Певица также вспомнила, что в Украине уже два года продолжается полномасштабная война, поэтому надо помогать этому государству и его народу.

"Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине", — сказала певица.

Напомним, известная украинская певица едва не совершила суицид, когда была беременна.

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