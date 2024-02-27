Известная певица LP оскандалилась российской символикой: реакция сети (фото)
Артистка уже удалила видео из соцсети и записала обращение к фанатам. Она заявила, что поддерживает украинцев, однако не попросила прощения за свой поступок.
Известная американская певица LP (Лора Перголицци) оскандалилась в сети, надев худи с российской символикой. Кадрами артистка поделилась в Instagram.
Звезда сцены опубликовала видео, на котором она одета в худи с российским флагом. LP поблагодарила поклонников из России за подарок и даже отметила страницу ее российской фан-группы.Важно
Впрочем, через некоторое время она получила негативную реакцию от украинцев и удалила ролик.
"Удивляюсь, что вы поддерживаете Россию, так грустно. Попробуйте воспользоваться google и проверьте, что делают россияне в Украине", "Как отвратительно иметь что-то общее с россиянами, когда они буквально убивают украинцев каждый день, вы инфлюенсер и должны думать о чувствах жертвы, позор вам", "Нам в Литве такие певцы не нужны. Лучше идите в Москву", — комментируют поступок артистки пользователи сети.
После хейта и удаления видео с российским худи LP записала обращение к фанатам. Она отметила, что сейчас находится в Дании.
"Я благодарна своим сторонникам со всего мира. Я знаю, что среди них есть много украинцев, которые являются беженцами в Балтийских странах. И я хочу, чтобы мои украинские фаны знали, как сильно я их поддерживаю и всегда поддерживала. Я люблю вас и надеюсь увидеть вас на концертах", — заявила американская певица.
Интересно, что Лора Перголицци неоднократно поднимала украинский флаг на концертах, выражая свою поддержку нашей стране.
Одна из самых известных песен LP Lost On You имеет более миллиарда просмотров в YouTube.
Напомним, известная украинская певица едва не совершила суицид, когда была беременна.
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