Відома співачка LP оскандалилася російською символікою: реакція мережі (фото)

Артистка вже видалила відео із соцмережі та записала звернення до фанатів. Вона заявила, що підтримує українців, проте не попросила вибачення за свій вчинок.

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Відома американська співачка LP (Лора Перґоліцці) оскандалилася в мережі, одягнувши худі з російською символікою. Кадрами артистка поділилася в Instagram.

Зірка сцени опублікувала відео, на якому вона одягнена в худі з російським прапором. LP подякувала прихильникам з Росії за подарунок та навіть позначила сторінку її російської фан-групи.

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Втім, через певний час вона отримала негативну реакцію від українців та видалила ролик.

LP Фото: iamlpofficial

"Дивуюсь, що ви підтримуєте Росію, так сумно. Спробуйте скористатися google і перевірте, що роблять росіяни в Україні", "Як огидно мати щось спільне з росіянами, коли вони буквально вбивають українців кожного дня, ви інфлюенсер і маєте думати про почуття жертви, ганьба вам", "Нам в Литві такі співаки не потрібні. Краще іди до Москви", — коментують вчинок артистки користувачі мережі.

Українці обурені вчинком LP Фото: Скріншот

Після хейту та видалення відео з російським худі LP записала звернення до фанатів. Вона зазначила, що наразі перебуває в Данії.

"Я вдячна своїм прихильникам зі всього світу. Я знаю, що серед них є багато українців, які є біженцями у Балтійських країнах. І я хочу, щоб мої українські фани знали, як сильно я їх підтримую і завжди підтримувала. Я люблю вас та сподіваюся побачити вас на концертах", — заявила американська співачка.

LP записала звернення Фото: iamlpofficial

Цікаво, що Лора Перґоліцці неодноразово піднімала український прапор на концертах, висловлюючи свою підтримку нашій країні.

LP на концерті у Варшаві піднімала український прапор

Одна з найвідоміших пісень LP Lost On You має понад мільярд переглядів у YouTube.

Одна з найвідоміших пісень LP

Нагадаємо, відома українська співачка ледь не скоїла суїцид, коли була вагітна.

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