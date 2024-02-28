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LP заговорила на украинском и извинилась после скандала с флагом РФ (фото)

LP заговорила на украинском и извинилась после скандала с флагом РФ
Фото: iamlpofficial | LP заговорила на украинском и извинилась после скандала с флагом РФ

Артистка почти сразу удалила видео в худи от российских фанатов. Однако уже сегодня решила публично извиниться перед украинцами.

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Американская певица Лора Перголицци, более известная как просто LP, попросила прощения у украинских фанатов после того, как записала видеоролик в худи с российским триколором. Видео с извинениями певица опубликовала после волны хейта под опубликованным видео, которое впоследствии удалила.

В частности, на видеоролике в худи певица благодарила российских фанатов за подарок — худи на котором нарисован российский корабль с парусами в цвете государственного флага России.

В следующем видео LP озвучила свое извинение к украинцам. В частности, певица заявила, что она очень сожалеет о своем посте и назвала эту публикацию бездумной. LP также признала, что публикация в худи была ее серьезной ошибкой. Она также подчеркнула, что она любит и поддерживает Украину, и всегда будет поддерживать, а за этот поступок просит прощения.

Извинения перед украинцами Fullscreen
Извинения перед украинцами
Извинения перед украинцами Fullscreen
Извинения перед украинцами
Извинения перед украинцами Fullscreen
Извинения перед украинцами
Извинения перед украинцами
Извинения перед украинцами
Извинения перед украинцами

Певица также вспомнила, что в Украине уже два года продолжается полномасштабная война, поэтому надо помогать этому государству и его народу.

"Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине", — сказала певица.

Напомним, известная украинская певица едва не совершила суицид, когда была беременна.

Кроме этого, Фокус писал, в Кропивницком попрощались с блогером-миллионником Юрием Ворожко.