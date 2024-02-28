LP заговорила українською та попросила вибачення після скандалу з прапором РФ (фото)

Артистка майже одразу видалила відео у худі від російських фанатів. Однак вже сьогодні вирішила публічно вибачитися перед українцями.

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Американська співачка Лора Перґоліцці, більш відома як просто LP, попросила вибачення в українських фанатів після того, як записала відеоролик у худі з російським триколором. Відео з вибаченням співачка опублікувала після хвилі хейту під опублікованим відео, яке згодом видалила.

Зокрема, на відеоролику у худі співачка дякувала російським фанатам за подарунок — худі на якому намальований російський корабель з парусами у кольорі державного прапора Росії.

У наступному відео LP озвучила своє вибачення до українців. Зокрема, співачка заявила, що вона дуже шкодує про свій пост і назвала цю публікацію бездумною. LP також визнала, що публікація в худі була її серйозною помилкою. Вона також наголосила, що вона любить та підтримує Україну, і завжди буде підтримувати, а за цей вчинок просить вибачення.

Вибачення перед українцями Вибачення перед українцями Вибачення перед українцями

Співачка також пригадала, що в Україні вже два роки триває повномасштабна війна, саме тому треба допомагати цій державі та її народу.

"Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Прийміть мої скромні вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я завжди дбаю, люблю і підтримую вас. Слава Україні", — сказала співачка.

Нагадаємо, відома українська співачка ледь не скоїла суїцид, коли була вагітна.

Крім цього, Фокус писав, у Кропивницькому попрощалися з блогером-мільйонником Юрієм Ворожко.