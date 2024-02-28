Без квітів та погребіння: у Кропивницькому попрощалися з блогером-мільйонником Юрієм Ворожко (відео)

Юрій Ворожко був відомим блогером, який займався благодійністю і транслював це у себе в соціальних мережах. Мільйонна аудиторія слідкувала за його добрими справами.

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У Кропивницькому відбулося прощання з 31-річним блогером-мільйонником Юрієм Ворожко, який цього понеділка, 26 лютого, потонув у басейні одного із спортивно-оздоровчих комплексів. Подія відбулася сьогодні, 28 лютого. Про це у себе на сторінці в Instagram розповіла волонтерка Катерина Стерпул.

"Мільйони переглядів і підписників… але, як мені здалося, на цвинтарі були найближчі, людей 200-300 максимум", — написала Стерпул.

На прощанні була проведена церковна літургія прощання за законами християнської віри та за участю священника. Однак традиційного погрібанні в землю не було. Як повідомила Катерина Стерпул, тіло Юрія Ворожка забрали і повезуть в інше місто на кремацію.

За проханням рідних, традиційних вінків та квітів на прощанні з блогером також не було. Всі охочі приносили гуманітарну допомогу, яку надалі роздадуть нужденним.

Після прощання замість традиційного обіду всіх хто прийшов попрощатися з Юрієм запросили на фуршет.

Варто відзначити, що раніше Катерина Стерпул розповіла, що на прощання з Юрієм прийде лише старший син, 5-річній доньці поки про смерть батька не розповіли.

"Із дітей сказали лише старшому сину. Донька поки ніхто нічого не сказав. І на прощанні її не буде. Іра планує це сказати лише сьогодні ввечері. Психолог вже порадила, яким чином це краще зробити", — додала Стерпул.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Юрій Ворожко, за благодійною діяльністю якого слідкувала мільйонна аудиторія помер під час тренування в басейні. У квітні Юрію Ворожко мало б виповнитися 32 роки. А вже зовсім скоро він повинен був стати батьком третьої дитини — доньки.

Як згодом зʼясувала експертиза, смерть настала у результаті механічної асфіксії (захлинувся водою). Оскільки чоловік провів під водою близько 10 хвилин і йому ніхто не допоміг, родина прийняла рішення подати в суд на заклад, де трапився нещасний випадок.

У результаті поліція відкрила кримінальну справу та розпочала слідство щодо смерті Юрія Ворожка в басейні спортивно-оздоровчого комплексу "Фан клуб".

Нині заклад працює у звичайному режимі. За словами Юлії Стерпул, ні адміністрація, ні власники закладу, де сталася трагедія не звʼязувався з родиною загиблого і, ніяких вибачень або співчуттів не висловлювали.