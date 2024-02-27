З'ясовуватимуть обставини: смертю блогера Юрія Ворожка займеться поліція

Юрій Ворожко втопився у одному з місцевих басейнів Кропивницького. Чоловік пробув під водою 10 хвилин.

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Смерть 32-річного блогера-мільйонника Юрія Ворожко, який вчора, 26 лютого, втопився у Кропивницькому в басейні спортивно-оздоровчого комплексу "Фан-клуб" розслідуватиме поліція. Такі інформацію Фокусу повідомила речниця ГУ НП у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

За її словами, за даним фактом до поліції звернулася родичка 32-річного померлого на території спортивного комплексу жителя Кропивницького. У результаті правоохоронні органи прийняли рішення внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.136 ККУ (Не надання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані). Далі правоохоронці будуть з’ясовувати всі обставини. Триватиме слідство.

Зазначимо, що подруга загиблого волонтерка та громадська діячка Катерина Стерпул розповіла, що Юрій Ворожко пробув під водою 10 хвилин. Через те, що він не отримав належну допомогу, яку, за її словами, повинні були надати працівники закладу, чоловік загинув. Це підтвердили результати судово-медичної експертизи, які у результаті показали, що смерть Юрія Ворожка настала у результаті механічної асфексії, що простими словами означає, що він захлинувся водою.

Через це дружина Юрія Ворожко та його мама направили в поліцію звернення, в якому і було прохання розслідували смерть чоловіка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Кропивницькому в басейні втонув блогер-мільйонник Юрій Ворожко, якому було лише 32 роки. Чоловік займався благодійністю, допомагав людям, які опинилися в складній життєвій ситуації і показував це у себе на сторінках у соціальних мережах. У мережі Ютуб Юрій Ворожко мав мільйонну аудиторію, яка слідкувала за його діяльністю. Відомо, що у блогера залишилася вагітна дружина та двоє дітей.

Вже завтра, 28 лютого, у Кропивницькому попрощаються з Юрієм Ворожко. Як повідомила його дружина Ірина, блогера кремують, тому традиційного поховання не буде.