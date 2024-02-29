Как украсить женскую сумочку, чтобы быть в тренде (фото)

Тренд тюнинга сумок набирает популярность в мире моды. Люди дополняют свои сумки уникальными аксессуарами, нашивками и даже разрисовывают их, чтобы придать им интересный вид. Это отличный способ выразить свой индивидуальный стиль и выделиться из толпы. ⠀

Именно в весенний сезон 2024 года этот тренд будет достаточно популярным. Именно поэтому стилист Яна Платонова поделилась, чем и как можно стильно и интересно привлечь свою сумку.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Украшения, которые вешают на шею

Когда вы ищете украшения для своей сумки, важно учитывать стиль сумки и ваш собственный. Вы можете выбрать блестящие кулоны или изысканные броши, чтобы добавить сумке больше элегантности. Вы спокойно можете взять кулон, массивную цепь, или браслет и украсить им свою сумку.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Брелки

Брелок на сумке может стать отличным аксессуаром для индивидуального оформления, добавляя особенности вашему стилю. Существует много стильных и уникальных брелков, которые помогут улучшить внешний вид вашей сумки. От разноцветных кистей до металлических брелков. Можно выбрать брелок в виде пушистого шарика, ключа, животного или даже маленькой фигурки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Ключница

Ключница — это специальный предмет, который предназначен для хранения ключей. Она может иметь различные формы и материалы, обычно это небольшая коробка или кассета с крючками или кольцами для ключей. Ключницы обычно используются для хранения ключей в одном месте, чтобы избежать их потери. Кроме этого, теперь эта вещь может стать привлекательным аксессуаром для вашей сумки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Карабин с подвесом

Карабин с подвесом — это снаряжение, которое используется для соединения и закрепления различных предметов или оборудования. Карабин может быть использован в различных областях, таких как альпинизм, туризм, военное искусство и другие. Он обычно имеет форму буквы "D" или "O" и может иметь систему подвеса для удобства пользователя. Однако, этот элемент также спокойно можно приобрести и для украшения своей сумки.

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Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Шнурки

Шнурки — это очень стильный и интересный вариант для дизайна вашей сумки. Используйте разноцветные шнурки, чтобы создать уникальный рисунок на поверхности сумки. Сплетите между собой различные шнурки и прикрепите их к сумке как декоративную бахрому. Также можно заменить оригинальные ремни сумки более длинными шнурками для веселого и необычного вида. Кроме этого можно обернуть шнурки вокруг ручек сумки, или же можно сделать из них кисточку или брелок для сумки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Кисти

Каждую женщину может соблазнять идея украсить свою сумку кисточками. Это модный аксессуар, который придаст вашему образу элегантности и оригинальности. На рынке доступен большой выбор кистей разных цветов, размеров и материалов. Кисти придают любой сумке веселый и игривый оттенок.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Помпоны

Помпоны — веселый и красочный аксессуар, который можно добавить на свою сумку! Вы можете легко прикрепить их с помощью брелка, зажима, или карабина. Помпоны бывают разных размеров, цветов и текстур, так что вы можете выбрать тот, который подойдет вашему стилю. Красочные помпоны могут добавить вашей сумке нотки цвета. Это отличный способ персонализировать вашу сумку и добавить игривый оттенок общему образу.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Кроме этого, можно добавить нити из бисера, которые придадут нотку элегантности и изысканности; ленты, которые сделают сумку более женственной и нежной; перья, которые придадут вашей сумке богемный оттенок; пайетки — могут добавить вашей сумке блеска и гламура; цветы из ткани, которые придадут сумке романтический и мечтательный вид; кожаные ремешки, которые сделают сумку более современной; цепочки придадут сумке шикарности. В общем сумку вы можете украсить всем чем угодно. На сколько хватит вам фантазии.

Напомним, ранее мы писали, какие модели женских сумок будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какая женская обувь будет в тренде весной 2024.