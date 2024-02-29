Невеста Криштиану Роналду позировала возле частного самолета (фото)

Джорджина Родригес отправилась с детьми в путешествие. Она показала, как проводила время с наследниками футболиста.

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала фото возле частного самолета. Снимки девушка 39-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду опубликовала в Instagram с более 57 млн подписчиков.

"С моими детками в фантастическое место", — написала звезда соцсетей.

На первом кадре Джорджина предстала на фоне частного самолета в светлой шубе и с сумочкой Chanel. После этого она показала четырех детей Криштиану Роналду — Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео и Алану Мартину. Последняя стала первым общим ребенком модели и футболиста в 2017 году. Также у пары подрастает годовалая Белла Эсмеральда, которая появилась на свет весной 2022 года.

В частности, Родригес показала, как играла в карты с первенцем своего жениха, и рисунок, который создала Ева. Также испанская модель примерила маску, которая светится в темноте.

Джорджина Родригес

Об отношениях Родригес и Роналду известно с 2016 года. Сейчас они с детьми живут в Саудовской Аравии после того, как спортсмен подписал контракт с ФК "Аль-Насср".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес показала тренировку с женихом в спортзале.

Также Фокус писал о старшем сыне Криштиану Роналду.