Невеста Криштиану Роналду позировала возле частного самолета (фото)
Джорджина Родригес отправилась с детьми в путешествие. Она показала, как проводила время с наследниками футболиста.
30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала фото возле частного самолета. Снимки девушка 39-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду опубликовала в Instagram с более 57 млн подписчиков.
"С моими детками в фантастическое место", — написала звезда соцсетей.
На первом кадре Джорджина предстала на фоне частного самолета в светлой шубе и с сумочкой Chanel. После этого она показала четырех детей Криштиану Роналду — Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео и Алану Мартину. Последняя стала первым общим ребенком модели и футболиста в 2017 году. Также у пары подрастает годовалая Белла Эсмеральда, которая появилась на свет весной 2022 года.
В частности, Родригес показала, как играла в карты с первенцем своего жениха, и рисунок, который создала Ева. Также испанская модель примерила маску, которая светится в темноте.
Об отношениях Родригес и Роналду известно с 2016 года. Сейчас они с детьми живут в Саудовской Аравии после того, как спортсмен подписал контракт с ФК "Аль-Насср".
Напомним, Джорджина Родригес показала тренировку с женихом в спортзале.
Также Фокус писал о старшем сыне Криштиану Роналду.