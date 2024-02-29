Наречена Кріштіану Роналду позувала біля приватного літака (фото)

Джорджина Родрігес вирушила з дітьми в подорож. Вона показала, як проводила час зі спадкоємцями футболіста.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала фото біля приватного літака. Знімки дівчина португальського футболіста Кріштіану Роналду, 39, опублікувала в Instagram з понад 57 млн підписників.

"З моїми дітками у фантастичне місце", — написала зірка соцмереж.

На першому кадрі Джорджина постала на фоні приватного літака у світлій шубі та із сумочкою Chanel. Після цього вона показала чотирьох дітей Кріштіану Роналду — Кріштіану-молодшого, близнюків Єву та Матео та Алану Мартіну. Остання стала першою спільною дитиною моделі та футболіста у 2017 році. Також у пари підростає однорічна Белла Есмеральда, яка зʼявилася на світ навесні 2022 року.

Зокрема, Родрігес показала, як грала в карти з первістком свого нареченого, та малюнок, який створила Єва. Також іспанська модель приміряла маску, яка світиться в темряві.

Джорджина Родрігес

Про стосунки Родрігес та Роналду відомо з 2016 року. Наразі вони з дітьми живуть у Саудівській Аравії після того, як спортсмен підписав угоду з ФК "Аль-Насср".

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала тренування з нареченим у спортзалі.

Також Фокус писав про старшого сина Кріштіану Роналду.