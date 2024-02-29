"Это подарок Будды": как выглядит женщина с самыми длинными ресницами в мире (фото, видео)

Ю Цзянься говорит, что длинные ресницы не причиняют ей неудобства, а наоборот — экономят время во время макияжа. Причем женщина иногда даже заправляет за уши, чтобы ресницы-рекордсмены не портили укладку.

Женщина с самыми длинными в мире ресницами — их размер составляет 20,3 сантиметра дважды попала в "Книгу рекордов Гиннеса". Информация об этом появилась на сайте Guinness World Records.

Ю Цзянься (Китай) является рекордсменом по длине ресниц с 28 июня 2016 года. В то время ее ресница имела длину 12,4 см и располагалась на верхнем веке левого глаза. Однако они с годами продолжали расти, и 20 мая 2021 года было подтверждено, что новая самая длинная ресница составила 20,5 см.

Все ресницы Ю Цзянься особенно длинные, но самая длинная из всех была найдена на верхнем веке ее левого глаза.

"Впервые я осознала, что мои ресницы растут, в 2015 году. Они продолжают медленно расти, становясь все длиннее и длиннее. Я посещала врачей, чтобы узнать, почему мои ресницы длиннее, чем у других людей. Доктор не мог этого объяснить. Я также пыталась найти научные причины, такие как гены или что-то еще. Однако ни у кого из членов моей семьи нет таких длинных ресниц, как у меня, поэтому это невозможно объяснить", — рассказала Ю Цзянься.

Ю Цзянься говорит, что длинные ресницы приносят ей только положительные эмоции Фото: Guinness World Records

Девушка даже считает, что ее длинные ресницы могут быть результатом божественного вмешательства.

"Я все думала о том, почему у меня такие длинные ресницы, а потом вспомнила, что провела в горах более 480 дней много лет назад. Я сказала себе, что мои ресницы, должно быть, подарок Будды. Эта рекордная особенность придает мне силы", — поделилась обладательница самых длинных ресниц.

Ресницы у женщины могут ломаться и выпадать, но всегда отрастают до прежней длинны Фото: Guinness World Records

Несмотря на длину ее уникальных ресниц, Ю Цзянься говорит, что они не влияют на ее повседневную жизнь. Во всяком случае, они экономят ей время, когда она наносит макияж, ведь женщина не пользуется тенями для глаз, тушью и подводкой.

"В повседневной жизни мои ресницы не приносят никаких забот и трудностей. Просто много радости. Только радость, никаких хлопот", — резюмировала Ю Цзянься.

Напомним, в конце ноября 2023 года мы писали о том, как выглядит женщина с самыми длинными волосами в мире. Смита Шривастава рассказала, что ее вдохновили длинные прически хинди-актрис 1980-х годов. Женщина установила мировой рекорд за самые длинные волосы у живого человека.

А в январе 2022 года стало известно, что украинка нарастила 10 метров ногтей и установила рекорд. Провести такую процедуру решила мастер маникюра из Броваров в Киевской области. По времени наращивание рекордных ногтей заняло более трех часов.