Не стриглась 14 лет: как выглядит женщина с самыми длинными волосами в мире (фото, видео)

Смита Шривастава рассказала, что ее вдохновили длинные прически хинди-актрис 1980-х годов. Женщина установила мировой рекорд за самые длинные волосы у живого человека.

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46-летняя жительница Индии, которая не стриглась с 14 лет, установила мировой рекорд, измерив длину своих огромных локонов. Об этом пишет Guinness World Records.

Смита Шривастава из Уттар-Прадеша, Индия, с волосами длиной 236,22 см установила мировой рекорд за самые длинные волосы у живого человека.

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Женщина рассказала, что ее вдохновили длинные прически хинди-актрис 1980-х годов.

"В индийской культуре богини традиционно имели очень длинные волосы. В нашем обществе стричь волосы считается дурным тоном, поэтому женщины отращивали волосы. Длинные волосы подчеркивают женскую красоту", — рассказала Сривастава.

Женщина регулярно уделяет волосам внимание дважды в неделю. Весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, занимает до трех часов каждый раз. Первые 30-45 минут уходят на мытье, затем она использует полотенце для сушки и расправляет волосы руками, что обычно занимает два часа.

По словам Шриваставы, в ближайшее время она не собирается посещать парикмахерскую Фото: Guinness World Records

Когда волосы полностью распутаны и высушены, она приступает к их расчесыванию перед тем, как заплести косу или уложить в пучок. Затем Смита собирает выпавшие волосы с простыни и хранит их в полиэтиленовом пакете.

"За последние 20 лет я ни разу не выбрасывала свои волосы", — добавила она.

По словам Шриваставы, в ближайшее время она не собирается посещать парикмахерскую.

"Я буду заботиться о своих волосах так долго, как смогу. Я никогда не буду стричь волосы, потому что моя жизнь — в моих волосах. Я хочу, чтобы мои волосы росли еще больше, и посмотрим, как долго я смогу с ними справляться", — сказала она.

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