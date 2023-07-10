Рапунцель в реальной жизни: женщина боится потерять более чем двух метровые волосы (фото)

Рин Камбе известна в Instagram своими роскошными волосами. В начале этого года ее жизнь начала меняться после того, как у нее было диагностировано редкое аутоиммунное заболевание.

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В Японии 43-летняя Рин Камбе, известная своими длинными волосами, столкнулась с проблемой выпадения локонов после того, как у нее была диагностирована алопеция (alopecia areata) — аутоиммунное заболевание, которое может привести к непредсказуемому выпадению волос. Об этом пишет The Mirror.

Настоящая Рапунцель была долгое время в страхе после того, как потеряла свои волосы длиной в 213 сантиметров из-за страшного диагноза. Пышные локоны женщины стали исчезать после того, как у нее диагностировали алопецию (alopecia areata) и она начала замечать, что у нее выпадают куски волос.

Японка известна в Instagram своими роскошными волосами, у нее более 114 000 подписчиков. Но в начале этого года ее жизнь начала меняться после того, как у нее было диагностировано аутоиммунное заболевание.

"Когда я просыпалась утром, я не чувствовала себя собой. Бывали дни, когда было так тяжело, что я даже не хотела идти в супермаркет. Я боялась и была полна страха. Тревога в конце концов переходила в отчаяние, и я чувствовала себя так, словно наблюдала за тем, как я дышу, борясь с гневом и утратой без всякой мотивации. Сейчас, когда я думаю об этом, мне кажется, что это были дни, когда я не могла полностью принять то, что со мной происходило", — пояснила Рин.

Женщина впервые начала отращивать волосы, когда ей было 25 лет Фото: коллаж Фокус

Женщина впервые начала отращивать волосы, когда ей было 25 лет, и, по ее словам, она использовала свои локоны как "оружие самовыражения".

В самом длинном состоянии она достигала огромной длины в 7,5 футов (почти 229 см), что примерно соответствует размеру шеи жирафа. Она также была известна как обладательница самых длинных волос в Японии.

"Я отрастила свои длинные волосы как средство самовыражения, мои волосы росли все больше и больше, и я смогла работать моделью с длинными волосами. Пока я не могла работать на сцене из-за коронавируса, они поддерживали мою жизнь. Я тратила по три часа в день, ухаживая за волосами с помощью шампуня, лечебных средств и фена. Они были моим сокровищем", — рассказала японка.

Несмотря на потерю огромной части "своей личности", Рин говорит, что учится любить свой новый образ, а борьба за здоровье сделала ее только сильнее.

Рин говорит, что учится любить свой новый образ Фото: Jam Press

"Эта болезнь и потеря длинных волос научили меня многому. Но одно из них очень важно: каждый может гордиться тем, кто он есть, в любое время. Когда я заболела, мне было стыдно или жалко, но сейчас я горжусь собой. Это потому, что я поняла, что жизнь сама по себе прекрасна", — сказала она.

Сейчас Рин стремится привлечь внимание общественности к проблеме алопеции и придать мужества тем, кто испытывает трудности.

Алопеция (Alopecia areata) — это аутоиммунное заболевание, которое может привести к непредсказуемому выпадению волос и которым страдают 147 млн. человек во всем мире, по данным Medical News Today. Оно может поразить любого человека, независимо от возраста, пола или расы, хотя в большинстве случаев развивается в возрасте до 30 лет. В настоящее время не существует лекарства от alopecia areata, но распространенные методы лечения включают применение кортикостероидов — мощных противовоспалительных препаратов, подавляющих иммунную систему.

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