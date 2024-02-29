Как визуально скорректировать объем животика с помощью одежды — советы стилиста

Каждая женщина, которая не занимается спортом, имеет животик, который иногда сильно заметен под одеждой. Особенно это касается женщин, которые уже рожали детей.

Конечно, не всем такое явление нравится, поэтому женщины пытаются скрыть все свои недостатки. Стилист Виктория рассказала, как с помощью одежды визуально скорректировать объем живота.

Платья и юбки прямого кроя

Платья и юбки прямого кроя могут создавать иллюзию меньшего живота, особенно если они правильно подобраны и сидят на вас идеально. Они не облегают живот, но мягко подчеркивают контур тела, что может иметь более выровненный вид. Такие модели часто рекомендуются для людей с проблемой в области живота.

Платья рубашки

Платья-рубашки могут создавать эффект уменьшения живота в зависимости от их дизайна и кроя. Например, платья с высоким поясом или с принтом, который визуально будет отвлекать внимание от живота, могут создать вид меньшего живота.

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Платья на запах

Некоторые платья с запахом могут уменьшить вид живота, поскольку они акцентируют внимание на верхней части тела и создают иллюзию более стройной фигуры. Однако важно выбирать правильный крой и рисунок, которые будут соответствовать вашей фигуре.

тренч

Этот вид верхней одежды может придать вашей фигуре более сдержанный и стройный вид, особенно за счет размещения пуговиц и ремня на талии. Такой стиль одежды может визуально уменьшить объем живота и создать впечатление более подтянутой фигуры.

Пальто-халат

Пальто-халат действительно может создать визуальный эффект уменьшения живота. Эти модели одежды обычно имеют прямой крой и длину до середины бедер, что позволяет визуально вытянуть силуэт и сделать его более стремительным. Такой эффект может быть особенно полезным для женщин, желающих уменьшить акцент на животе.

Напомним, ранее мы писали, с чем носить базовый тренч. Кроме этого, топ-3 модели юбок, которые стилисты рекомендуют приобрести этой весной.