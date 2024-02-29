Календарь магнитных бурь на март 2024: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в марте метеозависимым людям — рассказываем дальше.

Когда магнитные бури ожидать в марте?

По данным метеорологов, в марте произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

3-4 марта — слабая магнитная буря;

— слабая магнитная буря; 9-10 марта — самая сильная в месяце буря;

— самая сильная в месяце буря; 15-16 марта — буря средней интенсивности;

— буря средней интенсивности; 21-22 марта — слабая буря;

— слабая буря; 27-28 марта — магнитная буря средней силы.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Также Фокус писал лунный календарь на март 2024 года