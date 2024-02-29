Лимон и сахар в прошлом: 6 причин добавить в чай щепотку соли

Соленый чай может звучать немного странно, но вы удивитесь, узнав, сколько пользы он может принести вашему здоровью.

Чай – один из самых распространенных напитков во всем мире. Любителей чая ничуть не меньше, чем кофеманов. О чае с молоком, с лимоном и даже с сахаром знают все, но соленый чай… Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то добавлял соль в чай? Оказывается, соленый чай может принести массу преимуществ здоровью, в частности, способствовать укреплению иммунитета. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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В некоторых традициях соленый чай является культурным напитком. В Кашмире и Китае соленый чай является довольно распространенным напитком. Несмотря на то, что соль может оказывать вредное воздействие на здоровье, она имеет и некоторые положительные эффекты, если употреблять ее в умеренных количествах. Добавление соли в напиток, который обычно принято пить сладким, может показаться нелогичным, эта практика существует на протяжении веков и имеет ряд преимуществ.

Заварите чайные листья, добавьте молоко, как вы обычно делаете, и перед тем, как пить чай, добавьте щепотку соли. Вот несколько причин, по которым вам стоит добавить щепотку соли в чай.

Усиливает вкус

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Соль является одним из природных усилителей вкуса. Чайные листья могут быть горькими, но небольшая щепотка соли поможет сбалансировать их и придать чаю более насыщенный и приятный вкус. Кроме того, соль может помочь подчеркнуть присущую некоторым сортам чая сладость, например, белому или зеленому чаю, исключая необходимость добавления дополнительного сахара.

Уменьшает горечь

Если вы когда-либо заваривали чай, который оказался слишком горьким, добавьте щепотку соли, чтобы нейтрализовать горечь. Это особенно полезно для крепкого черного чая или слишком крепкого напитка. Соль связывает соединения, ответственные за горечь, делая их менее ощутимыми для вкусовых рецепторов.

Повышает иммунитет

Фото: Freepik

Согласно исследованиям, соль играет жизненно важную роль в повышении иммунитета и обшей сопротивляемости организма сезонным инфекциям.

Гидратация

Соль является естественным электролитом, и добавление небольшого количества соли в чай помогает восполнить электролиты, потерянные в результате потоотделения или занятий спортом. Это может быть особенно полезно в жаркую погоду или после тренировки, когда важно соблюдать водный баланс.

Помощь пищеварению

Соль может стимулировать выработку желудочного сока, который способствует пищеварению. Это может быть особенно полезно после обильного приема пищи, когда пищеварение может быть замедленным и вялым.

Минеральный заряд

Фото: Freepik

В зависимости от типа соли, которую вы используете, добавление ее в чай может обогатить ваш рацион дополнительными минералами. Например, розовая гималайская соль богата калием, магнием и кальцием, которые необходимы для поддержания здоровья.

Хотя добавление соли в чай может принести ряд преимуществ, важно использовать ее умеренно, поскольку чрезмерное потребление может иметь негативные последствия для здоровья. Начните с щепотки соли и регулируйте по вкусу. Поэкспериментируйте с различными видами соли, например морской, черной или ароматизированной солью, чтобы найти идеальный вариант для вашего любимого чая.

Напомним, если вы не любите кофе, обратите внимание на черный чай, так как он не менее полезен для вашего здоровья, чем зеленый.

Ранее Фокус писал о том, что чай, по мнению диетологов, может стать вашим помощником в похудении, главное, правильно его пить.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.