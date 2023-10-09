Не только зеленый: 5 причин начать свой день с чашки черного чая

Наступило время, когда по утрам, чтобы проснуться и согреться, нужно выбить что-то горячее и бодрящее. Если вы не любите кофе, обратите внимание на черный чай, так как он не менее полезен для вашего здоровья, чем зеленый.

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Кто не любит с самого утра первым делом выпить чашечку крепкого черного чая? Настой кофеина и антиоксидантов пробуждает чувства, обеспечивая легкий заряд энергии. Некоторым людям нравится пить черный чай просто так или с добавлением небольшого количества молока. В любом случае, черный чай нравится многим, но не все знают, насколько он полезен для здоровья. Об этом пишет Health Shots.

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Знаете ли вы, что черный чай ферментируется из листьев растения Camellia Sinensis? Диетолог Майтри Гала говорит, что черный чай — один из самых популярных чаев во всем мире и входит в число четырех видов, приготовленных с использованием листьев растения Camellia Sinensis.

Черный чай, в отличие от зеленого, подвергается окислению, что дает ему дополнительные преимущества. В процессе окисления катехины превращаются в теарубигины, теафлавины и флавонолы, отсутствующие в зеленом чае. Черный чай также богат антиоксидантами и приносит ряд преимуществ для здоровья. Вот 5 из них, о которых вы должны обязательно знать.

Улучшает здоровье кишечника

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Черный чай богат антиоксидантом полифенолом, который помогает снизить окислительный стресс и риск хронических заболеваний, улучшая общее состояние здоровья человека. Полифенолы и антимикробные свойства также помогают улучшить здоровье кишечника и повысить иммунитет.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Черный чай готовят из полностью ферментированных листьев растения Camellia Sinensis. Он содержит катехины и теафлавины, которые помогают снизить уровень холестерина.

Способствует здоровью сердца

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Флавоноиды в черном чае также способствуют снижению уровня холестерина, помогают контролировать кровяное давление и, в конечном итоге, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает концентрацию

Если вам сложно сохранить бодрость и концентрацию на протяжении рабочего дня и вы чувствуете недостаток энергии, попробуйте избавиться от этих симптомов с помощью черного чая. Он содержит кофеин и L-теанин — аминокислоту, которые помогут улучшить внимательность и концентрацию.

Помогает похудеть

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Несладкий черный чай низкокалорийный, поэтому является отличным вариантом для людей, которые следят за своим питанием и хотят похудеть.

Флавоны также связаны с уменьшением веса, ИМТ и окружности талии. Поскольку в черном чае присутствуют флавоны, они подходят для уменьшения жира на животе и снижения веса, особенно в сочетании с правильной диетой и режимом физических упражнений, говорит эксперт.

Побочные эффекты

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Хотя черный чай приносит много пользы для здоровья, диетолог Майтри Гала объясняет, что людям, страдающим анемией или дефицитом железа, следует употреблять этот напиток в ограниченных количествах. Он содержит дубильные вещества, которые связывают растительное железо и влияют на его всасывание в пищеварительном тракте. Также настоятельно рекомендуется употреблять этот напиток между приемами пищи. Вот побочные эффекты употребления черного чая:

Избыток танинов может раздражать пищеварительный тракт, особенно у людей со слабым кишечником, что приводит к болям в желудке, рвоте, и диарее.

Чрезмерное потребление кофеина может усилить беспокойство и тревогу.

Черный чай может снизить выработку мелатонина, тем самым нарушая цикл сна.

Несмотря на то, что черный чай является безопасным напитком, пить его нужно в умеренных количествах. Поскольку черный чай содержит кофеин, детям следует избегать употребления черного чая.

Напомним, чай, по мнению диетологов, может стать вашим помощником в похудении, главное, правильно его пить.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 10 лучших альтернатив кофе, которые вам обязательно понравятся.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.