Не тільки зелений: 5 причин почати свій день із чашки чорного чаю

Настав час, коли вранці, щоб прокинутися і зігрітися, потрібно випити щось гаряче і підбадьорливе. Якщо ви не любите каву, зверніть увагу на чорний чай, оскільки він не менш корисний для вашого здоров'я, ніж зелений.

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Хто не любить із самого ранку випити чашечку міцного чорного чаю? Настій кофеїну та антиоксидантів пробуджує почуття, забезпечуючи легкий заряд енергії. Деяким людям подобається пити чорний чай просто так або з додаванням невеликої кількості молока. У будь-якому разі, чорний чай подобається багатьом, але не всі знають, наскільки він корисний для здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Чи знаєте ви, що чорний чай ферментується з листя рослини Camellia Sinensis? Дієтологиня Майтрі Гала каже, що чорний чай — один з найпопулярніших чаїв у всьому світі і входить до числа чотирьох видів, приготованих з використанням листя рослини Camellia Sinensis.

Чорний чай, на відміну від зеленого, піддається окисленню, що дає йому додаткові переваги. У процесі окислення катехіни перетворюються на теарубігіни, теафлавіни і флавоноли, відсутні в зеленому чаї. Чорний чай також багатий на антиоксиданти і приносить низку переваг для здоров'я. Ось 5 із них, про які ви маєте обов'язково знати.

Покращує здоров'я кишечника

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Чорний чай багатий антиоксидантом поліфенолом, який допомагає знизити окислювальний стрес і ризик хронічних захворювань, покращуючи загальний стан здоров'я людини. Поліфеноли й антимікробні властивості також допомагають поліпшити здоров'я кишківника і підвищити імунітет.

Знижує рівень "поганого" холестерину

Чорний чай готують із повністю ферментованого листя рослини Camellia Sinensis. Він містить катехіни і теафлавіни, які допомагають знизити рівень холестерину.

Сприяє здоров'ю серця

Фото: Freepik

Флавоноїди в чорному чаї також сприяють зниженню рівня холестерину, допомагають контролювати кров'яний тиск і, зрештою, знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Покращує концентрацію

Якщо вам складно зберегти бадьорість та концентрацію впродовж робочого дня і ви відчуваєте брак енергії, спробуйте позбутися цих симптомів за допомогою чорного чаю. Він містить кофеїн і L-теанін — амінокислоту, які допоможуть поліпшити уважність і концентрацію.

Допомагає схуднути

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Несолодкий чорний чай низькокалорійний, тому є чудовим варіантом для людей, які стежать за своїм харчуванням і хочуть схуднути.

Флавони також пов'язані зі зменшенням ваги, ІМТ та окружності талії. Оскільки в чорному чаї присутні флавони, вони підходять для зменшення жиру на животі та зниження ваги, особливо в поєднанні з правильною дієтою та режимом фізичних вправ, каже експерт.

Побічні ефекти

Фото: Freepik

Хоча чорний чай приносить багато користі для здоров'я, дієтологиня Майтрі Гала пояснює, що людям, які страждають на анемію або дефіцит заліза, слід вживати цей напій в обмежених кількостях. Він містить дубильні речовини, які зв'язують рослинне залізо і впливають на його всмоктування в травному тракті. Також настійно рекомендується вживати цей напій між прийомами їжі. Ось побічні ефекти вживання чорного чаю:

Надлишок танінів може подразнювати травний тракт, особливо у людей зі слабким кишківником, що призводить до болю в шлунку, блювоти і діареї.

Надмірне споживання кофеїну може посилити занепокоєння і тривогу.

Чорний чай може знизити вироблення мелатоніну, тим самим порушуючи цикл сну.

Попри те, що чорний чай є безпечним напоєм, пити його потрібно в помірних кількостях. Оскільки чорний чай містить кофеїн, дітям слід уникати вживання чорного чаю.

Нагадаємо, чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне, правильно його пити.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 10 найкращих альтернатив кави, які вам обов'язково сподобаються.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.