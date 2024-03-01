Елена Зеленская в горчичном костюме посетила Даунинг-стрит в Лондоне (фото)

Первая леди Украины продолжает встречи в рамках визита в Великобританию. Накануне она общалась с королевой Камиллой, а после этого прибыла в резиденцию британского премьера.

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти. Снимки опубликованы на официальной странице первой леди Украины в Instagram.

"Рада нашей дружбе и новой встрече с господином Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти", — написала Зеленская.

В частности, жена Владимира Зеленского отметила, что поблагодарила премьер-министра и его жену за их поддержку и очередной пакет гуманитарной помощи от британского правительства.

На Даунинг-стрит украинская первая леди прибыла в горчичном брючном костюме, который сочетала с более темной шелковой блузой и добавила брошь. Между тем Акшата Мурти выбрала для встречи с женой президента Украины голубой костюм, вероятно, дань уважения нашему флагу.

Елена Зеленская на Даунинг-стрит

В резиденции британского премьера участники из Королевского оперного театра исполнили "Песни для Украины", после чего Елена Зеленская и Акшата Мурти пообщались с ними.

Елена Зеленская на Даунинг-стрит

В частности, украинская первая леди и жена Риши Сунака посетили Центр изучения взрывных травм в Имперском колледже Лондона, который работает 13 лет.

"В центре ознакомилась с несколькими инновационными технологиями, которые здесь применяют для реабилитации людей с ампутированными конечностями. Студенты Кембриджа рассказали, как исследуют походку и работают с протезированием для среды с низким уровнем ресурсов. Здесь есть и 3D-принтеры, на которых изготавливают протезы", — рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская посетила Лондон

Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала элегантный деловой образ.

Также Фокус писал о символизме новой броши Елены Зеленской.