Елена Зеленская в горчичном костюме посетила Даунинг-стрит в Лондоне (фото)
Первая леди Украины продолжает встречи в рамках визита в Великобританию. Накануне она общалась с королевой Камиллой, а после этого прибыла в резиденцию британского премьера.
Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти. Снимки опубликованы на официальной странице первой леди Украины в Instagram.
"Рада нашей дружбе и новой встрече с господином Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти", — написала Зеленская.
В частности, жена Владимира Зеленского отметила, что поблагодарила премьер-министра и его жену за их поддержку и очередной пакет гуманитарной помощи от британского правительства.
На Даунинг-стрит украинская первая леди прибыла в горчичном брючном костюме, который сочетала с более темной шелковой блузой и добавила брошь. Между тем Акшата Мурти выбрала для встречи с женой президента Украины голубой костюм, вероятно, дань уважения нашему флагу.
В резиденции британского премьера участники из Королевского оперного театра исполнили "Песни для Украины", после чего Елена Зеленская и Акшата Мурти пообщались с ними.
В частности, украинская первая леди и жена Риши Сунака посетили Центр изучения взрывных травм в Имперском колледже Лондона, который работает 13 лет.
"В центре ознакомилась с несколькими инновационными технологиями, которые здесь применяют для реабилитации людей с ампутированными конечностями. Студенты Кембриджа рассказали, как исследуют походку и работают с протезированием для среды с низким уровнем ресурсов. Здесь есть и 3D-принтеры, на которых изготавливают протезы", — рассказала Елена Зеленская.
Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала элегантный деловой образ.
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